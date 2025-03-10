Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng giải pháp cho Game.
Phối hợp với GDD, FE để làm rõ tính năng, kế hoạch sản phẩm.
Phát triển tính năng của Game dựa trên nền tảng đã có (Golang + Mongodb)
Tìm hiểu các công nghệ mới để áp dụng tối ưu cho sản phẩm / hệ thống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Level Middle-Senior. Có kinh nghiệm trong việc phát triển game sử dụng Golang là lợi thế.
Thành thạo Golang + Mongodb.
Thành thạo websocket protocol.
Biết PHP, Mysql là lợi thế (gmtool code PHP).
Từng làm việc với game server là lợi thế.
Thận trọng, trách nhiệm, nghiêm túc đối với bảo mật thông tin và hệ thống.
Có kinh nghiệm triển khai sản phẩm trên Linux.
Khả năng tối ưu hóa hiệu suất xử lý của hệ thống(API, socket, queue, memory...)
Khả năng nhanh chóng xác định và giải quyết vấn đề về kỹ thuật phức tạp.
Biết sắp xếp ưu tiên trong công việc để đảm bảo tiến độ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi tài chính minh bạch và toàn diện
Chính sách xét điều chỉnh tăng lương 6 tháng/lần (Đánh giá theo hiệu xuất, kết quả công việc và năng lực)
Ghi nhận sự đóng gópthông qua các khoảnthưởng phong phú, hấp dẫngóp phần gia tăng thu nhập của nhân viên: Thưởng các ngày lễ 30/4-01/05, 02/09, Tết dương lịch, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng, thưởng quý và lương tháng 13...
Được hưởng các mức Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
Gói bảo hiểm dành riêng cho cấp Leader trở lên
Gói chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm tại các Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Saigon Healthcare.
Chú trọng phát triển năng lực mỗi cá nhân
Được đào tạo và phát triển theo khung năng lựcvà lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy.
Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talkchia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty.
Cólộ trình thăng tiến rõ ràng. Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực dành riêng cho Leader
Văn hóa làm việc độc đáo
Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ đượclàm việc mình thích, thích việc mình làmvới văn hóa"No Boss Just Leader"cùng 7 giá trị cốt lõiIAPPOTA.
Mỗi cá nhân đượctrao quyềnchủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.
Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ.
Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.
Trải nghiệm sự chăm sóc tinh thần tận tâm và chu đáo
Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên.
Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, ...
Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba...
Địa điểm làm việc:
Tòa Appota, Ngõ 71 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 5 Trần Bình Trọng, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

