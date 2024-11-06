Tuyển Lập trình viên Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)
- Đồng Nai:
- Đường Số 8, Bình Lộc, Long Khánh, Đồng Nai, Thị xã Long Khánh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết lập hệ thống mạng nội bộ
- Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ.
- Xử lý các sự cố về mạng
Các công việc khác do chủ quản yêu cầu
Tốt nghiệp Trung cấptrở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin,... hoặc các ngành liên quan.
Biết Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh (Ưu tiên)
Kỹ năng chẩn đoán và giải quyết vấn đề.
Am hiểu về nguyên tắc bảo mật mạng và dữ liệu.
Hiểu biết về hệ thống máy tính và mạng, biết kéo dây mạng
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Ngành nghề: CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Đồng Nai
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
