Tuyển Lập trình viên Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đường Số 8, Bình Lộc, Long Khánh, Đồng Nai, Thị xã Long Khánh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết lập hệ thống mạng nội bộ

- Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ.

- Xử lý các sự cố về mạng

Các công việc khác do chủ quản yêu cầu

Tốt nghiệp Trung cấptrở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin,... hoặc các ngành liên quan.

Biết Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh (Ưu tiên)

Kỹ năng chẩn đoán và giải quyết vấn đề.

Am hiểu về nguyên tắc bảo mật mạng và dữ liệu.

Hiểu biết về hệ thống máy tính và mạng, biết kéo dây mạng

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên

Ngành nghề: CNTT - Phần cứng / Mạng

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Đồng Nai

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

