Tuyển Lập trình viên Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Công Nghệ Cao KBF_JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 112

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia kiểm thử các dự án và sản phẩm của công ty, đảm bảo chất lượng phần mềm.

Thực hiện các test case thủ công và tự động hóa các test case phù hợp để kiểm tra các tính năng và chức năng của phần mềm.

Phối hợp với lập trình viên để phân tích và sửa lỗi phần mềm trong quá trình phát triển.

Viết tài liệu mô tả các sản phẩm và kết quả kiểm thử, đảm bảo các bước và quy trình kiểm thử rõ ràng và đầy đủ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý dự án hoặc trưởng nhóm kiểm thử.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.

Có kinh nghiệm làm việc với seleium.

Chủ động, có thái độ tích cực và trách nhiệm cao trong công việc.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt thông tin và hướng dẫn các chức năng của phần mềm cho các bộ phận khác.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kiểm thử tự động (Selenium,...).

Tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Công Nghệ Cao KBF_JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực (up to: 40M).

Thưởng theo hiệu quả công việc và dự án.

Được đào tạo và phát triển các kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.

Nghỉ phép, ngày lễ theo quy định và các chế độ phúc lợi khác của công ty.

Bảo hiểm xã hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Công Nghệ Cao KBF_JAPAN

