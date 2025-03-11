Tuyển Lập trình viên CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

CENNEXT
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CENNEXT

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CENNEXT

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Triển khai và nâng cấp hệ thống máy tính, mạng
Sửa chữa, khắc phục sự cố trong hệ thống máy tính của công ty (Helpdesk – Công việc chính)
Thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận và sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc công nghệ máy tính
Hiểu biết các linh kiện bên trong máy tính, biết cài đặt phần mềm.
Mong muốn tìm hiểu, học tập về một trong các kiến thức: (Môi trường Microsoft Windows; Email server, client; Web server; Hosting; Networking Storage; Network Attached Storage.)
Chịu khó học tập, nỗ lực, kiên trì và linh hoạt trong công việc.

Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ: 3.000.000 đồng/tháng.
Được đào tạo, học hỏi các kiến thức kỹ năng liên quan.
Xét lên Nhân viên chính thức nếu có năng lực.
Hỗ trợ gửi xe và dán vé xe buýt,...
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
Được hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động của Nhà nước khi trở thành Nhân viên chính thức.
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
Từ 7:00 - 16:00, nghỉ cuối tuần (04 ngày chủ Nhật và 02 ngày thứ bảy)
Cơ sở 1: Tầng 3,4,5 Nhà D, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CENNEXT

CENNEXT

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Nhà D, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

