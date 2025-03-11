Tuyển Lập trình viên CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Triển khai và nâng cấp hệ thống máy tính, mạng

Sửa chữa, khắc phục sự cố trong hệ thống máy tính của công ty (Helpdesk – Công việc chính)

Thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận và sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc công nghệ máy tính

Hiểu biết các linh kiện bên trong máy tính, biết cài đặt phần mềm.

Mong muốn tìm hiểu, học tập về một trong các kiến thức: (Môi trường Microsoft Windows; Email server, client; Web server; Hosting; Networking Storage; Network Attached Storage.)

Chịu khó học tập, nỗ lực, kiên trì và linh hoạt trong công việc.

Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ: 3.000.000 đồng/tháng.

Được đào tạo, học hỏi các kiến thức kỹ năng liên quan.

Xét lên Nhân viên chính thức nếu có năng lực.

Hỗ trợ gửi xe và dán vé xe buýt,...

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Được hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động của Nhà nước khi trở thành Nhân viên chính thức.

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Từ 7:00 - 16:00, nghỉ cuối tuần (04 ngày chủ Nhật và 02 ngày thứ bảy)

Cơ sở 1: Tầng 3,4,5 Nhà D, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT

