Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM SOFTFUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Y1 Hồng Lĩnh, Phường 15,Hồ Chí Minh

Nghiên cứu, phân tích trò chơi

Lập kế hoạch test, viết test case

Kiểm tra, phát hiện lỗi, theo dõi bugs phát sinh và báo cáo cho bộ phận liên quan

Phối hợp cùng các team để giải quyết các vấn đề phát sinh khi test

Được đào tạo và được trao nhiều cơ hội để phát triển chuyên môn

Đam mê game là một lợi thế

Chăm chỉ, hiền lành, cần cù

Bạn có thể ứng tuyển nếu trái ngành

Không yêu cầu kinh nghiệm, bạn sẽ được hướng dẫn công việc trực tiếp

Thời gian thực tập: 03 tháng, fulltime từ thứ 2 - thứ 6 hằng tuần

Từng chơi trên 10.000 levels game Candy Crush hoặc 1.000 Levels Game Royal Match

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM SOFTFUN Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp thực tập: 3.000.000 đ/tháng

Có cơ hội lên chính thức sau thời gian thực tập

Được hướng dẫn công việc chi tiết

Teambuilding/ Company Trip hằng năm

Các hoạt động, chương trình được tổ chức như YEP, Sinh nhật công ty, 8/3, 20/10, Noel, ...

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN khi lên chính thức

Các chế độ phúc lợi khác theo luật định và chính sách công ty

