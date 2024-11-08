Tuyển Lập trình viên Muamau làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Muamau
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 2 toà nhà VNO, 129 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Muamau Thì Được Hưởng Những Gì
- Income: 10-18 million/month (Discussed during interview)
- Full insurance
- Full holiday bonus
- Dynamic environment
- Thu nhập: 10-18 triệu/ tháng (Trao đổi khi phỏng vấn)
- Bảo hiểm đầy đủ
- Thưởng lễ tết đầy đủ
- Môi trường năng động
- Full insurance
- Full holiday bonus
- Dynamic environment
- Thu nhập: 10-18 triệu/ tháng (Trao đổi khi phỏng vấn)
- Bảo hiểm đầy đủ
- Thưởng lễ tết đầy đủ
- Môi trường năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Muamau
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI