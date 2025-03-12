Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
- Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application;
Phối hợp với các Back-End Engineer, AI Engineers, Web Designer để tích hợp các API quản trị, hiển thị thông tin;
Phát triển các công cụ xử lý ảnh, video trên client;
Thu thập ý kiến phản hồi và xây dựng các hướng giải quyết cho người sử dụng và khách hàng;
Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm;
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội để phát triển kỹ năng và trình độ công nghệ của bạn;
Có cơ hội tham gia vào các dự án phần mềm đa dạng và thú vị;
Được học hỏi và đào tạo học việc bài bản từ các leader có nhiều năm kinh nghiệm;
Teambuilding, hoạt động văn nghệ thể thao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
