Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application;

Phối hợp với các Back-End Engineer, AI Engineers, Web Designer để tích hợp các API quản trị, hiển thị thông tin;

Phát triển các công cụ xử lý ảnh, video trên client;

Thu thập ý kiến phản hồi và xây dựng các hướng giải quyết cho người sử dụng và khách hàng;

Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm;

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.