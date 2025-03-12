Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ

Frontend Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application;
Phối hợp với các Back-End Engineer, AI Engineers, Web Designer để tích hợp các API quản trị, hiển thị thông tin;
Phát triển các công cụ xử lý ảnh, video trên client;
Thu thập ý kiến phản hồi và xây dựng các hướng giải quyết cho người sử dụng và khách hàng;
Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm;
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phúc lợi hấp dẫn;
Cơ hội để phát triển kỹ năng và trình độ công nghệ của bạn;
Có cơ hội tham gia vào các dự án phần mềm đa dạng và thú vị;
Được học hỏi và đào tạo học việc bài bản từ các leader có nhiều năm kinh nghiệm;
Teambuilding, hoạt động văn nghệ thể thao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 58 Lý Tự Trọng, khu phố Xuân Thụ, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

