Tuyển Lập Trình Web thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công Ty Cổ Phần VCCorp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tham gia đội ngũ phát triển các dự án báo điện tử, mạng xã hội: Tuoitre, Soha, Kenh14, CafeF, VTV, Afamily, Lotus... trên nền tảng web/web mobile.
Lập trình, phát triển các sản phẩm trên các nền tảng: HTML5, CSS3, Javascript và một trong các ngôn ngữ lập trình (.NET core hoặc Net hoặc PHP)
Phối hợp với các back-end developers và web designers để thực hiện sản phẩm
Xây dựng một website hoàn chỉnh từ code server (dùng ngôn ngữ C# hoặc PHP) đến client side (HTML/CSS/JS).
Xây dựng, phát triển các module, template... để tối ưu hóa tốc độ phát triển website
Đảm bảo các trang được dựng lên HTML chuẩn SEO, đúng UI, UX bám sát theo file thiết kế như psd, figma, zeplin...
Xử lý responsive, cross browser để chạy tốt các tính năng trên toàn bộ các thiết bị, trình duyệt, tối ưu trải nghiệm người dùng một cách tốt nhất.
Làm việc với các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu lớn (SQL Server, Redis, Elastic Search).
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng lập trình
Sử dụng PHP laravel để thực hiện công việc theo yêu cầu Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống lớn & khó, thiết kế các module, class, sử dụng framework, kiểu dữ liệu và thuật toán nào Nắm vững nguyên tắc SOLID, OOP và sử dụng thành thạo nhiều Design Pattern ( MVC, MVP, MVVM,..) Bản chất (nắm rõ code) của từng hàm trong các thư viện của ngôn ngữ lập trình Tối ưu tốt performance và memory sử dụng của mỗi project
Sử dụng PHP laravel để thực hiện công việc theo yêu cầu
Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống lớn & khó, thiết kế các module, class, sử dụng framework, kiểu dữ liệu và thuật toán nào
Nắm vững nguyên tắc SOLID, OOP và sử dụng thành thạo nhiều Design Pattern ( MVC, MVP, MVVM,..)
Bản chất (nắm rõ code) của từng hàm trong các thư viện của ngôn ngữ lập trình
Tối ưu tốt performance và memory sử dụng của mỗi project
Kỹ năng máy tính
Sử dụng thành thạo các tool/add,Ide, Visual.. cho việc code và debug Xử lý tốt conflic code khi sử dụng các SVN hoặc Git. Biết cách sử dụng tab Profile/Performance trên tool Development của trình duyệt để check performace khi cần thiết. Có khả năng tổ chức bảo mật cho dữ liệu và các Project dự án Hiểu biết tường tận về tiến trình của http request, response và render content trên trình duyệt phụ thuộc và những yếu tố nào Hiểu rõ và có trách nhiemeh cao trong vấn đề đảm bảo các chuẩn an toàn & bảo mật trong quá trình lập trình.
Sử dụng thành thạo các tool/add,Ide, Visual.. cho việc code và debug
Xử lý tốt conflic code khi sử dụng các SVN hoặc Git.
Biết cách sử dụng tab Profile/Performance trên tool Development của trình duyệt để check performace khi cần thiết.
Có khả năng tổ chức bảo mật cho dữ liệu và các Project dự án
Hiểu biết tường tận về tiến trình của http request, response và render content trên trình duyệt phụ thuộc và những yếu tố nào
Hiểu rõ và có trách nhiemeh cao trong vấn đề đảm bảo các chuẩn an toàn & bảo mật trong quá trình lập trình.
Kỹ năng database
Sử dụng thành thạo Redis và ES Quản lý và quản trị database ở mức tốt, đảm bảo hiệu suất, tối ưu index, viết các câ query phức tạp. Hiếu cấu trúc, engine database, các đặc tính của database, hiểu về các tính năng mirroring, replication,shading, 2PC. Đối với các hệ thống NoSQL, thiết kế được cấu trúc hiệu quả, tối ưu được cấu trúc dữ liệu theo đúng yêu cầu đề bài, đọc, ghi tăng/giảm. Có kiến thức về bảo mật Database
Sử dụng thành thạo Redis và ES
Quản lý và quản trị database ở mức tốt, đảm bảo hiệu suất, tối ưu index, viết các câ query phức tạp. Hiếu cấu trúc, engine database, các đặc tính của database, hiểu về các tính năng mirroring, replication,shading, 2PC.
Đối với các hệ thống NoSQL, thiết kế được cấu trúc hiệu quả, tối ưu được cấu trúc dữ liệu theo đúng yêu cầu đề bài, đọc, ghi tăng/giảm.
Có kiến thức về bảo mật Database
Kỹ năng Client Site
Hiểu và sử dụng được chuẩn html/css: Less/Sass Sử dụng được các thư viện javascript: Jquery Sử dụng được các thiết kế trên Figma, zeplin, photoshop sang HTML/CSS Biết về SEO onpage là lợi thế Tự viết được các Plugin phục vụ công việc(popup, history browser, ..) Tối ưu tốc đội theo chuẩn PageSpeed Insights Lên khung được các box Template, mẫu html Thành thạo chuyển từ thiết kế Fingma, zeplin, photoshop sang HTML/CSS Hiểu biết Localstorage, Cookies, SessionStorage Khả năng dung các profiler để tối ưu client ở mức tốt (Render, Memory, CPU..)
Hiểu và sử dụng được chuẩn html/css: Less/Sass
Sử dụng được các thư viện javascript: Jquery
Sử dụng được các thiết kế trên Figma, zeplin, photoshop sang HTML/CSS
Biết về SEO onpage là lợi thế
Tự viết được các Plugin phục vụ công việc(popup, history browser, ..)
Tối ưu tốc đội theo chuẩn PageSpeed Insights
Lên khung được các box Template, mẫu html
Thành thạo chuyển từ thiết kế Fingma, zeplin, photoshop sang HTML/CSS
Hiểu biết Localstorage, Cookies, SessionStorage
Khả năng dung các profiler để tối ưu client ở mức tốt (Render, Memory, CPU..)
Phẩm chất con người
Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc Thích mày mò tìm hiểu, vọc vạch bộ core và code hiện tại tìm hướng tối ưu hơn Chủ động tìm hiểu xu hướng, công nghệ web hiện tại
Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Thích mày mò tìm hiểu, vọc vạch bộ core và code hiện tại tìm hướng tối ưu hơn
Chủ động tìm hiểu xu hướng, công nghệ web hiện tại

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...
Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm
Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.
ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:
Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:
Thời gian làm việc thực tế Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI Năng lực/đóng góp của bản thân
Thời gian làm việc thực tế
Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI
Năng lực/đóng góp của bản thân
CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Môi trường và điều kiện làm việc:
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng. Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn. Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo. Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:
Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập công ty VCCorp Hoạt động kỉ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi... Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm Giải bóng đá thường niên Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ Các hoạt động liên hoan team building theo nhóm, khối, bộ phận...
Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập công ty VCCorp
Hoạt động kỉ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV
Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi...
Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm
Giải bóng đá thường niên
Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên
Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ
Các hoạt động liên hoan team building theo nhóm, khối, bộ phận...
Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty). Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động). Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).
Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).
Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:
Xét chọn hồ sơ đạt phỏng vấn Phỏng vấn trực tiếp
Xét chọn hồ sơ đạt phỏng vấn
Phỏng vấn trực tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Center Building, khu phức hợp Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

