Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN PHÚC ĐƯỜNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN TÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CHI NHÁNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN PHÚC ĐƯỜNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN TÌNH
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 148C

- 148D Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp đón, sắp xếp và kiểm tra lịch hẹn của bệnh nhân Phòng Khám. Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình khách hàng khám bệnh tại Phòng Khám. Nhận thông tin thăm khám và phác đồ điều trị từ bác sĩ, tiến hành tư vấn cho khách hàng về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị phù hợp, thuyết phục khách hàng đồng ý điều trị tại Phòng Khám. Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ, sản phẩm và các chính sách khuyến mãi của Phòng khám. Tối ưu hóa các cơ hội doanh thu thông qua việc chủ động khai thác, tiếp cận người nhà, bạn bè.....đi cùng khách hàng tới điều trị. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt được mục tiêu về sự hài lòng của bệnh nhân Duy trì mối quan hệ với khách hàng Báo cáo công việc theo quy định của Phòng Khám Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tiếp đón, sắp xếp và kiểm tra lịch hẹn của bệnh nhân Phòng Khám.
Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình khách hàng khám bệnh tại Phòng Khám.
Nhận thông tin thăm khám và phác đồ điều trị từ bác sĩ, tiến hành tư vấn cho khách hàng về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị phù hợp, thuyết phục khách hàng đồng ý điều trị tại Phòng Khám.
Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ, sản phẩm và các chính sách khuyến mãi của Phòng khám.
Tối ưu hóa các cơ hội doanh thu thông qua việc chủ động khai thác, tiếp cận người nhà, bạn bè.....đi cùng khách hàng tới điều trị.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt được mục tiêu về sự hài lòng của bệnh nhân
Duy trì mối quan hệ với khách hàng
Báo cáo công việc theo quy định của Phòng Khám
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ tuổi từ: 22 - 30 tuổi, ngoại hình khá, sức khỏe tốt Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: QTKD, kinh tế, thương mại, marketing.... Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale hoặc Chăm sóc khách hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về y tế, chăm sóc sức khỏe Tính cách: nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và có trách nhiệm trong công việc Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt. Xử lý tốt vấn đề phát sinh, mang lại sự hài lòng cho khách hàng
Nam/ nữ tuổi từ: 22 - 30 tuổi, ngoại hình khá, sức khỏe tốt
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: QTKD, kinh tế, thương mại, marketing....
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale hoặc Chăm sóc khách hàng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về y tế, chăm sóc sức khỏe
Tính cách: nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và có trách nhiệm trong công việc
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.
Xử lý tốt vấn đề phát sinh, mang lại sự hài lòng cho khách hàng

Tại CHI NHÁNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN PHÚC ĐƯỜNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN TÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 - 20 triệu/ tháng Đóng bhxh, nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định của Luật Lao Động Được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hòa đồng
Thu nhập 10 - 20 triệu/ tháng
Đóng bhxh, nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định của Luật Lao Động
Được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ
Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hòa đồng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 148C-148D Hoàng Diệu 2, Khu phố 4, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

