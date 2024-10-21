Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN PHÚC ĐƯỜNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN TÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CHI NHÁNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN PHÚC ĐƯỜNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN TÌNH
- Hồ Chí Minh: 148C
- 148D Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp đón, sắp xếp và kiểm tra lịch hẹn của bệnh nhân Phòng Khám.
Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình khách hàng khám bệnh tại Phòng Khám.
Nhận thông tin thăm khám và phác đồ điều trị từ bác sĩ, tiến hành tư vấn cho khách hàng về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị phù hợp, thuyết phục khách hàng đồng ý điều trị tại Phòng Khám.
Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ, sản phẩm và các chính sách khuyến mãi của Phòng khám.
Tối ưu hóa các cơ hội doanh thu thông qua việc chủ động khai thác, tiếp cận người nhà, bạn bè.....đi cùng khách hàng tới điều trị.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt được mục tiêu về sự hài lòng của bệnh nhân
Duy trì mối quan hệ với khách hàng
Báo cáo công việc theo quy định của Phòng Khám
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ tuổi từ: 22 - 30 tuổi, ngoại hình khá, sức khỏe tốt
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: QTKD, kinh tế, thương mại, marketing....
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale hoặc Chăm sóc khách hàng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về y tế, chăm sóc sức khỏe
Tính cách: nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và có trách nhiệm trong công việc
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.
Xử lý tốt vấn đề phát sinh, mang lại sự hài lòng cho khách hàng
Tại CHI NHÁNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN PHÚC ĐƯỜNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN TÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10 - 20 triệu/ tháng
Đóng bhxh, nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định của Luật Lao Động
Được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ
Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN PHÚC ĐƯỜNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN TÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
