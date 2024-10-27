Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia trực tiếp tố tụng tại tòa án với tư cách là đại diện theo ủy quyền trong các vụ tranh chấp phát sinh Phối hợp đơn vị tư vấn (nếu có) nghiên cứu vụ việc, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để giải quyết tranh chấp các phát sinh trong quá trình hoạt động. Đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp để đề xuất phương án tố tụng và triển khai các biện pháp tố tụng cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa của khách hàng theo từng vụ việc. Trực tiếp làm việc với các cơ quan, ban ngành trong quá trình giải quyết vụ việc tố tụng (như Công an, Tòa án, Trọng tài, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, UBND các cấp) nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa cho khách hàng; thực hiện toàn bộ các công việc trong quá trình giải quyết vụ việc: nộp đơn khởi kiện, sao chụp tài liệu tại tòa, tham gia các phiên hòa giải, tiếp cận công khai chứng cứ, đối thoại, đối chất, tham gia các phiên tòa, thực hiện thủ tục kháng cáo, thủ tục thi hành án; trực tiếp đại diện đơn vị làm việc với cơ quan công an để giải quyết vụ việc có liên quan... Hỗ trợ/phối hợp với các CBNV trong bộ phận để xử lý có hiệu quả các vấn đề liên quan đến các công việc đặc thù được phân công theo yêu cầu của cấp trên. Tổ chức, theo dõi và kiểm soát hoạt động thực hiện các thủ tục tố tụng thu hồi nợ theo quy định của pháp luật; Tư vấn cho cấp trên các phương án giải quyết hồ sơ đảm bảo công việc có hiệu quả cao.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 01 Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Luật và có chứng chỉ hành nghề Luật sư. Có tối thiểu 03 - 05 năm kinh nghiệm về các lĩnh vực như Tố tụng dân sự, Doanh nghiệp, Thương mại, Dân sự. Kinh nghiệm tranh tụng/làm việc tại tòa án/trọng tài Các kỹ năng khác: tổ chức, sắp xếp công việc; phân tích giải quyết vấn đề; thuyết trình, tranh luận; làm việc nhóm. Tinh thần trách nhiệm, kỹ luật trong công việc..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương chính thức 10.000.000 – 20.000.000 Thử việc 1 – 2 tháng (85% lương) (tuỳ vào năng lực) Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

