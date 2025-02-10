Tuyển Mobile Developer Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển và duy trì ứng dụng iOS bằng Swift/SwiftUI.
Xây dựng giao diện mượt mà, tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
Tích hợp API, xử lý dữ liệu từ server, tối ưu hóa tốc độ load.
Xử lý các vấn đề về hiệu suất, bộ nhớ, crash log và đảm bảo ứng dụng ổn định.
Làm việc cùng đội nhóm Product, Design để triển khai tính năng mới.
Cập nhật công nghệ mới, đề xuất cải tiến sản phẩm.
Có khả năng hỗ trợ phát triển ứng dụng Android bằng Kotlin khi cần là một lợi thế

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm lập trình iOS với Swift.
Thành thạo mô hình MVVM / Clean Architecture.
Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API, WebSocket.
Biết cách xử lý push notifications (Firebase, APNs).
Hiểu biết về Core Data hoặc Realm Database.
Có khả năng tối ưu hiệu suất ứng dụng (memory management, performance tuning).
Thành thạo Git, biết làm việc theo quy trình CI/CD là lợi thế.

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L4-05 tầng 4 N02-TNL Plaza Goldseason, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

