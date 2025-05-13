Tuyển Network Engineer TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 28 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED
Mức lương
15 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 15 - 28 Triệu
Thiết lập mô hình kinh doanh mới cho bảo mật mạng, lập kế hoạch triển khai mạng doanh nghiệp.
Phân tích điểm yếu về bảo mật cho khách hàng
Cung cấp giải pháp bảo mật cho khách hàng
Nghiên cứu xu hướng bảo mật tại Việt Nam
Các nhiệm vụ khác do quản lý giao
Với Mức Lương 15 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các ngành IT, an ninh mạng, an toàn thông tin, hoặc các ngành liên quan
Có từ 3 năm kinh nghiệm network engineer
Tiếng Anh: trung cấp giao tiếp làm
Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội, phép năm theo quy định
Nghĩ lễ, Tết theo luật quy định, Lương tháng 13
Tăng lương: 1 lần/năm, theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED
