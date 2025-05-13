Tuyển Network Engineer TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 28 Triệu

Mức lương 15 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 15 - 28 Triệu

Thiết lập mô hình kinh doanh mới cho bảo mật mạng, lập kế hoạch triển khai mạng doanh nghiệp.

Phân tích điểm yếu về bảo mật cho khách hàng

Cung cấp giải pháp bảo mật cho khách hàng

Nghiên cứu xu hướng bảo mật tại Việt Nam

Các nhiệm vụ khác do quản lý giao

Với Mức Lương 15 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành IT, an ninh mạng, an toàn thông tin, hoặc các ngành liên quan

Có từ 3 năm kinh nghiệm network engineer

Tiếng Anh: trung cấp giao tiếp làm

Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội, phép năm theo quy định

Nghĩ lễ, Tết theo luật quy định, Lương tháng 13

Tăng lương: 1 lần/năm, theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED

