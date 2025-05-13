Tuyển Network Engineer TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 28 Triệu

Tuyển Network Engineer TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 28 Triệu

TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED

Network Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED

Mức lương
15 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 15 - 28 Triệu

Thiết lập mô hình kinh doanh mới cho bảo mật mạng, lập kế hoạch triển khai mạng doanh nghiệp.
Phân tích điểm yếu về bảo mật cho khách hàng
Cung cấp giải pháp bảo mật cho khách hàng
Nghiên cứu xu hướng bảo mật tại Việt Nam
Các nhiệm vụ khác do quản lý giao

Với Mức Lương 15 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành IT, an ninh mạng, an toàn thông tin, hoặc các ngành liên quan
Có từ 3 năm kinh nghiệm network engineer
Tiếng Anh: trung cấp giao tiếp làm

Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội, phép năm theo quy định
Nghĩ lễ, Tết theo luật quy định, Lương tháng 13
Tăng lương: 1 lần/năm, theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED

TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-network-engineer-thu-nhap-15-28-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job357983
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Network Engineer Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Htech Resources Company Limited
Tuyển Network Engineer Vietnam Htech Resources Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Htech Resources Company Limited
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Beyondnet Vn
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Beyondnet Vn
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Servers.com VN
Tuyển Network Engineer Công Ty TNHH Servers.com VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Servers.com VN
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Beyondnet Vn
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Beyondnet Vn
Hạn nộp: 09/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 107 ngày để ứng tuyển 15 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 107 ngày để ứng tuyển 15 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Network Engineer Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Htech Resources Company Limited
Tuyển Network Engineer Vietnam Htech Resources Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Htech Resources Company Limited
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Beyondnet Vn
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Beyondnet Vn
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Servers.com VN
Tuyển Network Engineer Công Ty TNHH Servers.com VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Servers.com VN
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Beyondnet Vn
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Beyondnet Vn
Hạn nộp: 09/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Beyondnet Vn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK
14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Network Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 37 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
30 - 37 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Network Engineer CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 17 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tới 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Network Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Network Engineer Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Network Engineer KDDI Vietnam - HCM GNOC (Ho Chi Minh Global Network Operations Center) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 450 USD KDDI Vietnam - HCM GNOC (Ho Chi Minh Global Network Operations Center)
400 - 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 38 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
30 - 38 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer Volvo Car Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Volvo Car Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer Manulife (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Manulife (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer KDDI Vietnam - HCM GNOC (Ho Chi Minh Global Network Operations Center) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 500 USD KDDI Vietnam - HCM GNOC (Ho Chi Minh Global Network Operations Center)
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Network Engineer CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TEDEV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TEDEV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Network Engineer Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 28 Triệu TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED
15 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Beyondnet Vn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Network Engineer Vietnam Htech Resources Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Vietnam Htech Resources Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm