Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Network Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát chi tiết hiện trạng hệ thống khách hàng và báo cáo phân tích kết quả khảo sát.
Thống nhất phạm vi công việc với Quản trị dự án và khách hàng.
Chuẩn bị các tài liệu trước triển khai: thiết kế, kiểm thử và kế hoạch.
Kiểm tra, bàn giao và lắp đặt thiết bị.
Triển khai các tính năng của sản phẩm dự án theo thiết kế đã thống nhất hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Báo cáo triển khai.
Lập tài liệu triển khai, ghi nhận thông tin cấu hình và tài liệu vận hành.
Thực hiện kiểm thử và bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống.
Thực hiện các kiểm tra bảo mật định kỳ và đánh giá rủi ro.
Xây dựng và duy trì các chính sách, quy trình và hướng dẫn bảo mật mạng.
Hỗ trợ các hoạt động khắc phục sự cố bảo mật mạng và cung cấp tư vấn kỹ thuật về các vấn đề an ninh mạng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân/kỹ sư trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, An ninh Mạng hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm triển khai các giải pháp trong lĩnh vực mạng máy tính. Có kinh nghiệm xử lý sự cố mạng đặc biệt là trong môi trường doanh nghiệp.
Kiến thức sâu rộng về các giao thức mạng và các công nghệ bảo mật.
Có các chứng chỉ thiết kế và triển khai các sản phẩm giải pháp mạng/bảo mật như CCNP, ACP-CA, PCNSE, CCSE, FCSS hoặc tương đương là lợi thế.
PCNSE
Mảng sản phẩm: router, switch, wireless, internet load balancer, NGFW, NAC, IPS/IDS, EPP, XDR, SASE.
router, switch, wireless
Hiểu biết và thành thạo cấu hình thiết mạng/bảo mật của Cisco, Aruba, Dell, Palo Alto Networks, Fortinet hoặc các hãng tương đương.
Cisco, Aruba
Fortinet
Tính chất dự án: triển khai mới, nâng cấp/chuyển đổi các dự án tương đối phức tạp (multisite, đáp ứng số lượng user/ứng dụng lớn).
Có thể đáp ứng vai trò lead kỹ thuật theo phân công dự án (lên kế hoạch, thiết kế, quản lý công việc nhóm).
Tiếng Anh giao tiếp (TOEIC 600+).
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint) và các ứng dụng phục vụ dự án (Visio, MS Project hoặc tương đương).

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và vị trí công việc.
Thưởng KPIs dựa vào kết quả đánh giá công việc quý/ năm tùy theo vị trí công việc.
Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
Đóng BHXH đầy đủ và BH sức khỏe CMC Care ngay khi ký Hợp đồng chính thức.
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân.
Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế.
Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.
Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 & 16, tòa nhà CMC, Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

