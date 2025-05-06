Tuyển Network Engineer CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TEDEV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TEDEV
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
Network Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TEDEV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hải Châu, Quận 10

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, thực hiện các dự án liên quan đến Network cho các nhà mạng (ISP) và doanh nghiệp (Enterprise/Service Provider).
Triển khai vận hành hệ thống mạng
Hỗ trợ khách hàng xử lý lỗi/hỗ trợ tìm lỗi và hỗ trợ khắc phục lỗi trong và sau khi triển khai.
Triển khai các dự án tối ưu mạng lưới cho khách hàng.
Onsite thực hiện dự án khi có yêu cầu.
Đôn đốc, phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm phù hợp với kỹ năng từng người, hỗ trợ các thành viên trong nhóm khi có yêu cầu.
Giám sát và báo cáo tiến độ công việc cho ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc tại Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT, ĐTVT.
Có kinh nghiệm quản lý dự án là một lợi thế.
Kinh nghiệm từ 1-4 năm trong lĩnh vực CNTT và viễn thông.
Có kiến thức nâng cao về Network, Security là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ CCNP, CCNP Service Provider, JNCIP-SP.
Tiếng Anh tốt (đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp tiếng anh cơ bản).
Chủ động, khả năng học hỏi, sẵn sàng chịu trách nhiệm và thử thách, chịu được áp ứng công việc.
Kỹ năng code cơ bản, có kiến thức, kinh nghiệm làm việc xây dựng các hệ thống script/tool tự động hóa là lợi thế.
Kinh nghiệm làm việc tại các ISP tại Việt Nam. Chịu được áp lực từ khách hang là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TEDEV Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TEDEV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TEDEV

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15 Mỹ Đa Đông 8, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

