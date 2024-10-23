Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7 ...và 13 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng
Vệ sinh, chăm sóc sản phẩm / quầy kệ
Bày trí các sản phẩm trưng bày sẵn sàng cho việc bán hàng
Báo cáo chấm công, số lượng bán, giá bán, khuyến mãi cạnh tranh, hàng hóa thiếu
Phối hợp, hỗ trợ cùng nhân viên siêu thị thay bảng giá, khuyến mãi, sắp xếp khu vực bán hàng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

18 tuổi trở lên
Siêng năng, nhanh nhẹn, chịu khó, hoạt bát, giao tiếp tốt
Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng siêu thị

Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc bắt buộc: ca xoay sáng/ chiều, sáng từ 8h30-16h30, chiều bắt đầu 13h-21h, mỗi ca 8 tiếng theo giờ siêu thị, nghỉ 1 ngày/tuần
Tham gia BHXH và các chế độ khác đầy đủ theo quy định luật Lao động
Lương + thưởng doanh số + thưởng sản phẩm + thưởng KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12 Quận 10 TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

