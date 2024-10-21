Tuyển Kinh doanh/Bán hàng HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION
- Hồ Chí Minh: 255 Bình Long, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Khi có hoạt động (workshop, event, pop-up, garage sale,...): tham gia hoạt động bán hàng tại các điểm tổ chức theo sự phân công của quản lý
Khi không có hoạt động: Hybrid Working - trực tin nhắn fanpage công ty
Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm tham gia các hoạt động bán hàng event tại các TTTM, hội chợ local brand... là 1 lợi thế.
Năng lượng tốt, năng động và nhiệt tình, tích cực. Biết xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
Có chí cầu tiến, luôn mong muốn phát triển bản thân và mức thu nhập.
Trình độ: Từ trung cấp trở lên
Tại HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + Thưởng: thỏa thuận theo năng lực
Công ty tài trợ các khóa đào tạo nâng cao năng lực khi gắn bó lâu dài
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, môi trường làm việc năng động, đầy nhiệt huyết
Các chính sách thưởng KPI đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
