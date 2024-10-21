Tuyển Kinh doanh/Bán hàng HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 255 Bình Long, Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Khi có hoạt động (workshop, event, pop-up, garage sale,...): tham gia hoạt động bán hàng tại các điểm tổ chức theo sự phân công của quản lý Khi không có hoạt động: Hybrid Working - trực tin nhắn fanpage công ty Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Khi có hoạt động (workshop, event, pop-up, garage sale,...): tham gia hoạt động bán hàng tại các điểm tổ chức theo sự phân công của quản lý
Khi không có hoạt động: Hybrid Working - trực tin nhắn fanpage công ty
Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm tham gia các hoạt động bán hàng event tại các TTTM, hội chợ local brand... là 1 lợi thế. Năng lượng tốt, năng động và nhiệt tình, tích cực. Biết xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. Có chí cầu tiến, luôn mong muốn phát triển bản thân và mức thu nhập. Trình độ: Từ trung cấp trở lên
Đã có kinh nghiệm tham gia các hoạt động bán hàng event tại các TTTM, hội chợ local brand... là 1 lợi thế.
Năng lượng tốt, năng động và nhiệt tình, tích cực. Biết xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
Có chí cầu tiến, luôn mong muốn phát triển bản thân và mức thu nhập.
Trình độ: Từ trung cấp trở lên

Tại HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Thưởng: thỏa thuận theo năng lực Công ty tài trợ các khóa đào tạo nâng cao năng lực khi gắn bó lâu dài Cơ hội thăng tiến rõ ràng, môi trường làm việc năng động, đầy nhiệt huyết Các chính sách thưởng KPI đầy đủ
Lương + Thưởng: thỏa thuận theo năng lực
Công ty tài trợ các khóa đào tạo nâng cao năng lực khi gắn bó lâu dài
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, môi trường làm việc năng động, đầy nhiệt huyết
Các chính sách thưởng KPI đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION

HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 255 Bình Long, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

