Tuyển Kinh doanh/Bán hàng HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Bình Long, Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Khi có hoạt động (workshop, event, pop-up, garage sale,...): tham gia hoạt động bán hàng tại các điểm tổ chức theo sự phân công của quản lý Khi không có hoạt động: Hybrid Working - trực tin nhắn fanpage công ty Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm tham gia các hoạt động bán hàng event tại các TTTM, hội chợ local brand... là 1 lợi thế. Năng lượng tốt, năng động và nhiệt tình, tích cực. Biết xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. Có chí cầu tiến, luôn mong muốn phát triển bản thân và mức thu nhập. Trình độ: Từ trung cấp trở lên

Tại HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Thưởng: thỏa thuận theo năng lực Công ty tài trợ các khóa đào tạo nâng cao năng lực khi gắn bó lâu dài Cơ hội thăng tiến rõ ràng, môi trường làm việc năng động, đầy nhiệt huyết Các chính sách thưởng KPI đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THE SIMP FASHION

