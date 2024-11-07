Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 202 đường Trần Phú, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Trưng bày hàng hóa, chăm sóc hình ảnh cửa hàng.
- Tiếp đón và tư vấn, giới thiệu các sản phẩm, chương trình khuyến mại phù hợp.
- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng.
- Ghi nhận và lưu thông tin khách hàng.
- Bảo vệ và giữ gìn hàng hóa, tài sản chung của cửa hàng.
- Thực hiện các công việc khác do theo sự phân công của QL trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn Nữ sinh năm từ 1985 – 2003.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng/thu ngân trong lĩnh vực tương đương như: Bán lẻ thời trang, dịch vụ, hóa mỹ phẩm,...
Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, yêu thích thời trang.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000 VND - 9.000.000 VND/ tháng. Lương cơ bản : 5- 6tr + Lương doanh thu
Đóng đầy đủ BHXH sau thử việc, nghỉ 04 ngày/ tháng + 1 ngày nghỉ có lương
15 Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng 7 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...
06 Chế độ phúc lợi cho con CBNV: Khen tặng học tập, tết thiếu nhi, tết trung thu...
Hoạt động văn hóa: Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, tổ chức sinh nhật hàng tháng...
Tăng lương theo năng lực và kết quả công việc
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên Phó/ Quản Lý Cửa Hàng
Môi trường làm việc nhiệt huyết, đoàn kết, chủ động và tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: L1.1 + L1.1A khu nhà ở liền kề Hải Ngân, Thôn Nội, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

