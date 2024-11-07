Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 202 đường Trần Phú, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Trưng bày hàng hóa, chăm sóc hình ảnh cửa hàng.

- Tiếp đón và tư vấn, giới thiệu các sản phẩm, chương trình khuyến mại phù hợp.

- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng.

- Ghi nhận và lưu thông tin khách hàng.

- Bảo vệ và giữ gìn hàng hóa, tài sản chung của cửa hàng.

- Thực hiện các công việc khác do theo sự phân công của QL trực tiếp.

Các bạn Nữ sinh năm từ 1985 – 2003.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng/thu ngân trong lĩnh vực tương đương như: Bán lẻ thời trang, dịch vụ, hóa mỹ phẩm,...

Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, yêu thích thời trang.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000 VND - 9.000.000 VND/ tháng. Lương cơ bản : 5- 6tr + Lương doanh thu

Đóng đầy đủ BHXH sau thử việc, nghỉ 04 ngày/ tháng + 1 ngày nghỉ có lương

15 Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng 7 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...

06 Chế độ phúc lợi cho con CBNV: Khen tặng học tập, tết thiếu nhi, tết trung thu...

Hoạt động văn hóa: Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, tổ chức sinh nhật hàng tháng...

Tăng lương theo năng lực và kết quả công việc

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên Phó/ Quản Lý Cửa Hàng

Môi trường làm việc nhiệt huyết, đoàn kết, chủ động và tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

