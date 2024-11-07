Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH STP FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH STP FOOD
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 3 đường N1, P.Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TPHCM, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Chăm sóc hàng hóa tại các quầy kệ, kệ hàng có sản phẩm của công ty.
Sắp xếp hàng hóa lên các quầy kệ.
Cập nhật các chương trình khuyến mãi của công ty và làm bảng khuyến mãi.
Đảm bảo có đầy đủ các sản phẩm của Công ty và bảng chương trình khuyến mãi tại cửa hàng.
Giới thiệu bán hàng cho Khách hàng, giúp khách hàng chọn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đủ 18 tuổi - 30 tuổi thái độ tốt, vui vẻ, nhiệt tình ,hoà đồng.
Đảm bảo được thời gian làm việc và có thể gắn bó lâu dài.
Có kinh nghiệm trước là một lợi thế.
Đảm bảo được thời gian làm việc và có thể gắn bó lâu dài.
Có kinh nghiệm trước là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH STP FOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB: 7.000.000 - 8.000.000/tháng
Thời gian thử việc: 100% Lương Cơ Bản + Phụ cấp
Thưởng theo doanh thu, lễ - tết, cuối năm,...
Thời gian thử việc: 100% Lương Cơ Bản + Phụ cấp
Thưởng theo doanh thu, lễ - tết, cuối năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STP FOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI