Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH STP FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 3 đường N1, P.Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TPHCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chăm sóc hàng hóa tại các quầy kệ, kệ hàng có sản phẩm của công ty.

Sắp xếp hàng hóa lên các quầy kệ.

Cập nhật các chương trình khuyến mãi của công ty và làm bảng khuyến mãi.

Đảm bảo có đầy đủ các sản phẩm của Công ty và bảng chương trình khuyến mãi tại cửa hàng.

Giới thiệu bán hàng cho Khách hàng, giúp khách hàng chọn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đủ 18 tuổi - 30 tuổi thái độ tốt, vui vẻ, nhiệt tình ,hoà đồng.

Đảm bảo được thời gian làm việc và có thể gắn bó lâu dài.

Có kinh nghiệm trước là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH STP FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB: 7.000.000 - 8.000.000/tháng

Thời gian thử việc: 100% Lương Cơ Bản + Phụ cấp

Thưởng theo doanh thu, lễ - tết, cuối năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STP FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin