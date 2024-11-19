Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 336 Lê Duẩn, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tư vấn bán hàng trực tiếp tại cửa hàng

- Dọn dẹp vệ sinh cửa hàng sạch sẽ

- Nhận và kiểm tra hàng hóa.

- Phối hợp cùng quản lý cửa hàng kiểm soát hoàng hóa tại quầy.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về đồng hồ.

- Linh hoạt, chịu khó, thật thà

- Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: LC 7 triệu + Thưởng (TN 7 - 10triệu)

- Được trang bị đồng phục khi đi làm.

- Đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện.

- Môi trường làm việc thoải mái, không áp doanh số.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.