Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 336 Lê Duẩn, Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Tư vấn bán hàng trực tiếp tại cửa hàng
- Dọn dẹp vệ sinh cửa hàng sạch sẽ
- Nhận và kiểm tra hàng hóa.
- Phối hợp cùng quản lý cửa hàng kiểm soát hoàng hóa tại quầy.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về đồng hồ.
- Linh hoạt, chịu khó, thật thà
- Ngoại hình ưa nhìn
- Linh hoạt, chịu khó, thật thà
- Ngoại hình ưa nhìn
Tại CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: LC 7 triệu + Thưởng (TN 7 - 10triệu)
- Được trang bị đồng phục khi đi làm.
- Đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện.
- Môi trường làm việc thoải mái, không áp doanh số.
- Được trang bị đồng phục khi đi làm.
- Đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện.
- Môi trường làm việc thoải mái, không áp doanh số.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM
