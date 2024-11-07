Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hoàng Mai Mobile làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Ngõ 117 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

Sắp xếp hàng hóa tại quầy

Tạo hóa đơn bán hàng trên phần mềm

Theo dõi hàng hóa, công nợ khách hàng

Đăng bán sản phẩm

Sinh viên, học viên sắp ra trường hoặc mới tốt nghiệp ngành điện tử.

Học viên đang theo học tại các trường, cơ sở đào tạo nghề về sửa chữa điện thoại.

Các bạn mới phục vụ quân sự chưa có việc làm.

Các bạn đang làm việc trong lĩnh vực sửa chữa điện thoại.

Các bạn có định hướng kinh doanh mong muốn học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Sử dụng thành thạo word và excel, quản lý bán hàng.

Kỹ năng về giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng...

Mức lương hấp dẫn và các chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ 4 ngày/ tháng (nghỉ trưa 1h).

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp theo năng lực.

Môi trường hiện đại và sáng tạo: Đặt mục tiêu tự động hóa mọi hoạt động, áp dụng và cập nhật thường xuyên công nghệ 4.0 để nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc.

Học việc và đào tạo: Được đào tạo cách đăng bán và vận hành đa sàn: Web, Shopee, Tiktok, Lazada, Tiki..., cũng như kỹ năng quản lý hàng hóa với số lượng lớn hiệu quả.

Chuẩn bị cho tương lai: Cam kết hỗ trợ muốn mở cửa hàng kinh doanh bằng cách cung cấp kiến thức và hỗ trợ về nguồn hàng.

