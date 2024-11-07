Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hoàng Mai Mobile làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hoàng Mai Mobile
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 8 Ngõ 117 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng
Sắp xếp hàng hóa tại quầy
Tạo hóa đơn bán hàng trên phần mềm
Theo dõi hàng hóa, công nợ khách hàng
Đăng bán sản phẩm
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên, học viên sắp ra trường hoặc mới tốt nghiệp ngành điện tử.
Học viên đang theo học tại các trường, cơ sở đào tạo nghề về sửa chữa điện thoại.
Các bạn mới phục vụ quân sự chưa có việc làm.
Các bạn đang làm việc trong lĩnh vực sửa chữa điện thoại.
Các bạn có định hướng kinh doanh mong muốn học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Sử dụng thành thạo word và excel, quản lý bán hàng.
Kỹ năng về giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng...
Tại Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hoàng Mai Mobile Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn và các chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ 4 ngày/ tháng (nghỉ trưa 1h).
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp theo năng lực.
Môi trường hiện đại và sáng tạo: Đặt mục tiêu tự động hóa mọi hoạt động, áp dụng và cập nhật thường xuyên công nghệ 4.0 để nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc.
Học việc và đào tạo: Được đào tạo cách đăng bán và vận hành đa sàn: Web, Shopee, Tiktok, Lazada, Tiki..., cũng như kỹ năng quản lý hàng hóa với số lượng lớn hiệu quả.
Chuẩn bị cho tương lai: Cam kết hỗ trợ muốn mở cửa hàng kinh doanh bằng cách cung cấp kiến thức và hỗ trợ về nguồn hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hoàng Mai Mobile
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
