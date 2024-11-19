Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sân bay Tân Sơn Nhất, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhân viên bán hàng chọn 1 trong 3 quầy hàng :

- Bán quầy Fastfood

Tư vấn khách hàng các món ăn, đồ uống trong menu

Phục vụ khách hàng khi có yêu cầu.

- Bán Hàng bách hóa

Sắp xếp trưng bày hàng hóa tại các quầy kệ

Tư vấn giải đáp tới khách hàng về sản phẩm, giá cả, các chương trình khuyến mại...

Kiểm tra thường xuyên các date hàng hóa

Chịu trách nhiệm thanh toán hàng hóa cho khách hàng đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy trình của Công ty.

Thực hiện giữ vệ sinh tại khu vực làm việc.Thu nhận, bảo quản và bàn giao đầy đủ toàn bộ số tiền đã thanh toán trong ca làm việc.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

- Bán quầy sim thẻ/ thu đổi ngoại tệ

Bán sim cho khách hàng tại sân bay quốc tế

Hỗ trợ khách hàng kích hoạt sim

Thu đổi ngoại tệ cho khách hàng theo quy định

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí bán hàng, thu ngân hoặc phục vụ/ pha chế.

Giao tiếp cơ bản được 1 trong 3 thứ tiếng Anh/Hàn/Trung

Ngoại hình ưa nhìn

Kỹ năng giao tiếp tốt,

Năng động, tự tin, chịu khó, ham học hỏi.

Có thể làm việc theo ca, ca tối, ca đêm

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000đ - 15.000.000đ (Lương cơ bản+ Phụ cấp ăn ca + Phụ cấp đi lại+ thưởng kinh doanh)

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.Thưởng các ngày Lễ của năm.

Lương thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh.

Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm

Thời gian làm việc: Theo ca 8 tiếng/theo kíp ( Có những ngày phát sinh làm thêm giờ nhân viên sẽ được tính lương làm thêm giờ theo như Quy định của Công ty).

Một tháng được nghỉ 4 ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin