Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 854 - 856, Central Premium Tạ Quan Bửu, Quận 8

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Đón tiếp, tư vấn bán hàng ,giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng

- Chăm sóc khách hàng

- Kiểm kho và sắp xếp hàng hóa

- Báo cáo với cửa hàng trưởng: Báo cáo doanh số, các phản hồi của khách hàng về sản phẩm...

- Xoay ca theo sự sắp xếp của cửa hàng trưởng ( 3 ca xoay)

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế

- Yêu thích thời trang, nhanh nhẹn, hoạt bát

- Có trách nhiệm, giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 8 - 15 triệu, bao gồm:

+ Lương cứng 7 triệu

+ Thưởng hoa hồng doanh thu

- Làm việc 6 ngày/tuần, off 1 ngày.

- Chế độ phúc lợi, BHXH đầy đủ theo luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO

