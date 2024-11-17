Tuyển Thợ điện CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn I - Bạch Thượng - Duy Tiên - Hà Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo thiết bị vận hành tốt.

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch bảo trì từ trưởng bộ phận.

- Tuân thủ sự phân công, điều động từ quản lý.

- Bảo quản các công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị trong nhà máy.

- Thực hiện hàng ngày việc kiểm tra máy móc và các thiết bị liên quan trọng khu vực được phân công.

- Phối hợp với các KTV cơ khí khác hoàn thành công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

- Đề xuất các thiết kế, cải tiến trong lĩnh vực Điện - Tự động hóa.

- Thực hiện 5S, ATLĐ, PCCC theo quy định của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Điện, Tự động hóa. Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Ưu tiên các ứng viên làm trong các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi.

Tại CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm trong top 158 Công ty tư nhân lớn nhất VN, top 10 Doanh nghiệp Thức ăn chăn nuôi uy tín nhất VN do người tiêu dùng bình chọn.

- BHXH, BH tai nạn 24/24…

- Thưởng cuối năm từ 1-4 tháng lương (thử việc cũng được nhận). Thưởng thâm niên từ 1-10 chỉ vàng.

- Thưởng mọi dịp Lễ, Tết âm Tết dương, mừng tuổi, sinh nhật, 30/4, 1/6…

- Chế độ Du lịch nghỉ mát, Trung thu…

- Chế độ hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau cho nhân viên và người thân từ 4tr - hơn 33tr.

- Chế độ mừng thọ cho tứ thân phụ mẫu, mừng con đạt giải thi học sinh giỏi...

- Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam.

- Công việc ổn định, môi trường hỗ trợ, lành mạnh, được đào tạo và cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company

