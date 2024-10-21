Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 Dương Đình Hội, Phước Long B, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh., Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phối hợp với BQLNH kiểm tra hàng hóa, thực phẩm nhập vào về số lượng và chất lượng Kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm tồn từ ca làm việc trước để có hướng xử lý phù hợp, hạn chế tối đa tình trạng lãng phí nguyên liệu; đồng thời lên kế hoạch order hàng hóa Chuẩn bị các nguyên liệu, vật dụng, thiết bị chế biến món ăn Triển khai ca làm việc. Cập nhật và thông báo các món ăn tạm ngừng phục vụ hoặc các món ăn đặc biệt trong ngày cho nhân viên bếp và các bộ phận có liên quan biết. Có trách nhiệm quản lý các tài sản, trang thiết bị trong khu vực bếp Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BQLNH

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, tương tác tốt. Kỹ năng sơ chế, chế biến món ăn Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Công ty về nhà hàng có quy mô tương đương Trung thực trong các công việc Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Chế độ lương thưởng hấp dẫn, tăng lương hàng năm... Các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.