Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 48 Dương Đình Hội, Phước Long B, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh., Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Phối hợp với BQLNH kiểm tra hàng hóa, thực phẩm nhập vào về số lượng và chất lượng
Kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm tồn từ ca làm việc trước để có hướng xử lý phù hợp, hạn chế tối đa tình trạng lãng phí nguyên liệu; đồng thời lên kế hoạch order hàng hóa
Chuẩn bị các nguyên liệu, vật dụng, thiết bị chế biến món ăn
Triển khai ca làm việc.
Cập nhật và thông báo các món ăn tạm ngừng phục vụ hoặc các món ăn đặc biệt trong ngày cho nhân viên bếp và các bộ phận có liên quan biết.
Có trách nhiệm quản lý các tài sản, trang thiết bị trong khu vực bếp
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BQLNH
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, tương tác tốt.
Kỹ năng sơ chế, chế biến món ăn
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Công ty về nhà hàng có quy mô tương đương
Trung thực trong các công việc
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, tăng lương hàng năm...
Các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
