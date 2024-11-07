Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Pam Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Pam Media
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Biên kịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Pam Media

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên ý tưởng và viết kịch bản chi tiết cho sản phẩm hoạt hình Roblox
Liên tục nghiên cứu xu hướng thị trường và ý tưởng để nâng cao sức hút của sản phẩm.
Phối hợp với các phòng ban khác hoàn thiện dự án phim hoạt hình.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực sáng tạo nội dung
Đã từng xem, làm qua kịch bản quay game (Minecraft, roblox...)
Có nhiều ý tưởng mới lạ, khả năng tưởng tượng tốt.
Có khả năng viết kịch bản chi tiết cho dạng phim hoạt hình drama tuổi teen, tình yêu học đường,....
Yêu thích, đam mê về game.
Tinh thần học hỏi, cải thiện không ngừng.

Tại Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Pam Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8M – 12M + Thưởng
Phụ Cấp : 800K/ Tháng
Phụ cấp trang phục: 2 lần/năm
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ....
Được tham gia các buổi học, review sản phẩm.
Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành.
Các ngày lễ tết, 8/3,20/10, sinh nhật cty và lương tháng thứ 13.
Phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật,...: hưởng tiền mặt và ngày nghỉ.
Du lịch, team building hàng năm.
Review lương theo năng lực, không cần theo đợt.
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Pam Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay
Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

