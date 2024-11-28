Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH AYASAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH AYASAN VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
• Thủ tục check in-check out cho khách hàng sử dụng dịch vụ.
• Quản lý, trang thiết bị.
• Chăm sóc khách hàng.
• Các công việc phát sinh khác.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, tư vấn, bán hàng.
Có khả năng giao tiếp Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh cơ bản là lợi thế (không bắt buộc).
Có khả năng giao tiếp tốt, thân thiện, cởi mở.
Có trách nhiệm và làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH AYASAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh.
Phụ cấp đi lại.
Thưởng hiệu suất kinh doanh (nếu có).
HĐLĐ, BHXH, Phép năm theo Quy định của Luật.
Các chế độ khác theo Quy chế công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AYASAN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
