Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: 27

- 29 Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty
Hỗ trợ, tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề khách hàng
Trả lời tin nhắn, cuộc gọi, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty
Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty
Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng
Duy trì mối quan hệ với khách hàng để tái sử dụng sản phẩm, tăng doanh thu cho công ty
Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:
Ưu tiên SV có kiến thức về BTTV, cây trồng (chưa biết sẽ được đào tạo)
Kỹ năng
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm CSKH
- Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, giọng nói dễ nghe
- Có khả năng sáng tạo, tư duy nhanh nhẹn
- Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel
Phẩm chất cá nhân:
+ Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ
+ Chịu được áp lực cao trong công việc
Nam/ Nữ: Từ 22- 35 tuổi
+ Phòng HCNS: 0334.675.959 Ms Phương
+ Địa chỉ làm việc:
+
Hà Nội: Toà OCT3A, KĐT Handiresco, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, HN
Hà Nội:
Cần Thơ: 42-48 Phạm Ngọc Thạch, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Cần Thơ:
Đắk Lắk: 27-29 Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Tại CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty
- Lương tháng 13
- 12 ngày phép/năm- DS trên 40tr/tháng: 7M (LCB) + 5-8% vượt DS + thưởng
- DS dưới 40tr/tháng: 6M (LCB) + các thưởng lễ
- Lương trả vào ngày 10 hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH

CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ, Tầng 1, Tòa OCT3A, KDT HandiResco, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

