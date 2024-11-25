Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẶNG THƯ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng

1. Quản lý và duy trì khách hàng hiện tại của công ty: tiếp nhận đơn hàng, tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách, xử lý, giải đáp và tư vấn về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, báo giá thiết bị chính xác cho từng nhóm khách hàng

2. Kiểm tra và đôn đốc những bộ phận liên quan để xử lý và hoàn thành việc giao hàng nhanh chóng cho khách.

3. Chăm sóc, tư vấn và giữ liên hệ với những khách hàng hiện tại và trên dữ liệu của công ty

4. Hỗ trợ phòng kế toán trong việc đôn đốc, nhắc khách thanh toán công nợ cuối tháng.

5. Là đầu mối tiếp nhận thông tin và là cầu nối phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến nội dung của hợp đồng

Yêu Cầu Công Việc

1. Khéo léo trong giao tiếp, trong cách xử lý các tình huống xảy ra không làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty

2. Có khả năng thuyết phục và tư vấn khách hàng

3. Trung thực và muốn gắn bó lâu dài với công ty

4. Hoạt bát và hòa đồng, nhiệt huyết với công việc

Phúc Lợi

1. Thu nhập=lương cơ bản + thưởng hoa hồng + các phúc lợi khác

2. Lương cứng: 8-12 triệu/ tháng; hoa hồng theo % doanh số (thu nhập không dưới 10tr). Thử việc 85% lương cứng trong 2 tháng. Sau 2 tháng sẽ đánh giá kết quả thử việc.

3. Trợ cấp điện thoại, cước điện thoại, máy tính khi làm việc

4. Hỗ trợ xăng xe: 1,000/km/ngày (tối đa 450,000 VNĐ/ nhân viên)

5. Hỗ trợ ăn uống: 25,000/ nhân viên/ ngày làm việc.

6. Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng doanh thu kinh doanh.

7. Các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

