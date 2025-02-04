Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng, phụ cấp 6tr + Hoa hồng từ doanh thu bán hàng + Thưởng nóng theo tháng. 1 ngày phép/tháng khi lên chính thức, các ngày nghỉ Lễ, Tết nguyên lương theo quy định của Pháp luật. Thưởng các dịp lễ theo quy chế nội bộ Công ty. Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,... theo quy định của Pháp luật. Xét đóng BHXH sau 3

- 6 tháng làm việc chính thức., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Gọi ra khai thác nhu cầu sử dụng của khách hàng dựa trên data có sẵn để tư vấn bán hàng cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và lên đơn.
Hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm và chăm sóc khách trong suốt quá trình.
Làm báo cáo tuần theo sự yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm.
Có laptop cá nhân.
Năng động, giao tiếp tốt, biết cách giữ chân khách hàng lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà OCT 3A, Khu đô thị Handiresco, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

