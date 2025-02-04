Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO
- Hà Nội: Lương cứng, phụ cấp 6tr + Hoa hồng từ doanh thu bán hàng + Thưởng nóng theo tháng. 1 ngày phép/tháng khi lên chính thức, các ngày nghỉ Lễ, Tết nguyên lương theo quy định của Pháp luật. Thưởng các dịp lễ theo quy chế nội bộ Công ty. Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,... theo quy định của Pháp luật. Xét đóng BHXH sau 3
- 6 tháng làm việc chính thức., Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Gọi ra khai thác nhu cầu sử dụng của khách hàng dựa trên data có sẵn để tư vấn bán hàng cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và lên đơn.
Hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm và chăm sóc khách trong suốt quá trình.
Làm báo cáo tuần theo sự yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân.
Năng động, giao tiếp tốt, biết cách giữ chân khách hàng lâu dài
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
