Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
- Hồ Chí Minh: Số 31 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 01, Đà Lạt, Lâm Đồng, TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tiếp đón và hỗ trợ nhu cầu khách hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm gọng và tròng kính cho khách hàng.
Bán kính và thu tiền kính, xuất hóa đơn bán hàng.
Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm của Công ty, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Ghi nhận ý kiến khách hàng sau khi mua hàng và theo dõi xử lý các phản hồi liên quan đến kính bán ra.
Sắp xếp, trưng bày kệ sản phẩm và giữ gìn vệ sinh hàng hóa, cửa hàng.
Quản lý và kiểm kê số lượng hàng hóa và tài sản cửa hàng.
Nắm được kiến thức về sản phẩm như nguồn gốc, chất liệu, màu sắc..., các quy định và quy trình làm việc Công ty.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, tự tin.
Giao tiếp tốt.
Chịu khó học sản phẩm.
Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ 17h00 - 21h00.
Mỗi tháng nghỉ 04 ngày tự chọn nhưng cố gắng không rơi vào cuối tuần.
Thử việc 01 tháng nhận 100% lương.
Được đào tạo mọi kiến thức, kỹ năng phục vụ công việc.
Có cơ hội thăng tiến vị trí cửa hàng trưởng, quản lý kinh doanh,...
Được cấp con dấu mộc đỏ và số liệu làm báo cáo thực tập ở mọi vị trí nếu sinh viên cần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
