Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Số 31 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 01, Đà Lạt, Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tiếp đón và hỗ trợ nhu cầu khách hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm gọng và tròng kính cho khách hàng.

Bán kính và thu tiền kính, xuất hóa đơn bán hàng.

Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm của Công ty, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Ghi nhận ý kiến khách hàng sau khi mua hàng và theo dõi xử lý các phản hồi liên quan đến kính bán ra.

Sắp xếp, trưng bày kệ sản phẩm và giữ gìn vệ sinh hàng hóa, cửa hàng.

Quản lý và kiểm kê số lượng hàng hóa và tài sản cửa hàng.

Nắm được kiến thức về sản phẩm như nguồn gốc, chất liệu, màu sắc..., các quy định và quy trình làm việc Công ty.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Năng động, tự tin.

Giao tiếp tốt.

Chịu khó học sản phẩm.

Tổng thu nhập 3.000.000 - 5.000.000 vnđ gồm [lương cơ bản 25.000 vnđ/giờ] + [thưởng 5.000 - 20.000 vnđ mỗi đơn hàng] + [thưởng KPI doanh số cửa hàng].

Làm việc từ 17h00 - 21h00.

Mỗi tháng nghỉ 04 ngày tự chọn nhưng cố gắng không rơi vào cuối tuần.

Thử việc 01 tháng nhận 100% lương.

Được đào tạo mọi kiến thức, kỹ năng phục vụ công việc.

Có cơ hội thăng tiến vị trí cửa hàng trưởng, quản lý kinh doanh,...

Được cấp con dấu mộc đỏ và số liệu làm báo cáo thực tập ở mọi vị trí nếu sinh viên cần.

