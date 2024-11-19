Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 31 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 01, Đà Lạt, Lâm Đồng, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tiếp đón và hỗ trợ nhu cầu khách hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm gọng và tròng kính cho khách hàng.
Bán kính và thu tiền kính, xuất hóa đơn bán hàng.
Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm của Công ty, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Ghi nhận ý kiến khách hàng sau khi mua hàng và theo dõi xử lý các phản hồi liên quan đến kính bán ra.
Sắp xếp, trưng bày kệ sản phẩm và giữ gìn vệ sinh hàng hóa, cửa hàng.
Quản lý và kiểm kê số lượng hàng hóa và tài sản cửa hàng.
Nắm được kiến thức về sản phẩm như nguồn gốc, chất liệu, màu sắc..., các quy định và quy trình làm việc Công ty.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Năng động, tự tin.
Giao tiếp tốt.
Chịu khó học sản phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 3.000.000 - 5.000.000 vnđ gồm [lương cơ bản 25.000 vnđ/giờ] + [thưởng 5.000 - 20.000 vnđ mỗi đơn hàng] + [thưởng KPI doanh số cửa hàng].
Làm việc từ 17h00 - 21h00.
Mỗi tháng nghỉ 04 ngày tự chọn nhưng cố gắng không rơi vào cuối tuần.
Thử việc 01 tháng nhận 100% lương.
Được đào tạo mọi kiến thức, kỹ năng phục vụ công việc.
Có cơ hội thăng tiến vị trí cửa hàng trưởng, quản lý kinh doanh,...
Được cấp con dấu mộc đỏ và số liệu làm báo cáo thực tập ở mọi vị trí nếu sinh viên cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ

CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 438 đường Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

