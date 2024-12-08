Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

- Trực/ chat tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc Ứng viên quan tâm sản phẩm

- Hình thức: nhắn tin ở Facebook, Zalo, Tiktok Tuyển dụng của Công ty.

- Báo cáo công việc theo ngày/ tuần/ tháng.

- Thực hiện các công việc khác liên quan được giao.

Nam, Nữ Tuổi từ 19 - 30

Kiến thức và kinh nghiệm:

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Chấp nhận sinh viên chờ bằng;

Có khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt thông tin một cách chính xác, dễ hiểu phục vụ khách hàng.

Kỹ năng:

Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng;

Có giọng nói rõ ràng, trao đổi dễ hiểu;

Kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng;

Kỹ năng quản lý cảm xúc;

Có tinh thần cầu tiến ham học hỏi và sáng tạo;

Chăm chỉ, tỉ mỉ trong công việc và ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Không ép doanh số KPI;

Được hưởng lương theo năng lực, thưởng KPI, xét tăng lương hàng năm;

Được đào tạo bài bản từ đầu theo quy trình của doanh nghiệp;

Môi trường trẻ trung năng động, luôn lắng nghe mong muốn của nhân viên;

Được hưởng các chế độ theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

