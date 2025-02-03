Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJK
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJK

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJK

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 01 năm/ lần; các chế độ đau ốm, hiếu hỷ, sinh nhật,...

- Bảo hiểm xã hội.

- Phép năm.

- Được thưởng cổ phần khi làm tốt và gắn bó với cty., Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:
- Cấp hàng thiết bị xây dựng, vật tư phụ công trình cho công trình, cửa hàng, nhà thầu, khách lẻ,...
Mô tả công việc:
- Tìm kiếm khách hàng: Đăng bài trên các trang phương tiện truyền thông; Gọi điện liên hệ khách hàng...
- Báo giá và lên đơn đặt hàng, hoàn tiền hoặc trao đổi.
- Tư vấn về thông tin sản phẩm.
- Trả lời câu hỏi về bảo hành hoặc điều khoản bán hàng.
- Đề xuất giải pháp khi sản phẩm gặp trục trặc, xử lý thu hồi sản phẩm.
- Theo dõi công nợ và kết hợp với kế toán để truy thu nợ nếu có phát sinh.
- Thông báo cho khách hàng về các giao dịch và chương trình khuyến mãi sắp tới.
- Tổng hợp các báo cáo về sự hài lòng của khách hàng, theo dõi các tương tác của khách hàng.
- Cung cấp thông tin phản hồi về hiệu quả của quá trình dịch vụ khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm bán hàng và nếu trong cùng ngành nghề vật tư xây dựng là một lợi thế.
-
- Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng/Trung Cấp.
- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao
- Tư cách đạo đức tốt
- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ
- Thành thạo tin học văn phòng
- Khả năng tổng hợp, phân tích tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng: Trên 6 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJK

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15/25 Đường TX 25, Khu phố 7, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM - Hồ Chí Minh

