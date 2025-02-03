Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

- Bảo hiểm xã hội. - Phép năm. - Được thưởng cổ phần khi làm tốt và gắn bó với cty., Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:

- Cấp hàng thiết bị xây dựng, vật tư phụ công trình cho công trình, cửa hàng, nhà thầu, khách lẻ,...

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm khách hàng: Đăng bài trên các trang phương tiện truyền thông; Gọi điện liên hệ khách hàng...

- Báo giá và lên đơn đặt hàng, hoàn tiền hoặc trao đổi.

- Tư vấn về thông tin sản phẩm.

- Trả lời câu hỏi về bảo hành hoặc điều khoản bán hàng.

- Đề xuất giải pháp khi sản phẩm gặp trục trặc, xử lý thu hồi sản phẩm.

- Theo dõi công nợ và kết hợp với kế toán để truy thu nợ nếu có phát sinh.

- Thông báo cho khách hàng về các giao dịch và chương trình khuyến mãi sắp tới.

- Tổng hợp các báo cáo về sự hài lòng của khách hàng, theo dõi các tương tác của khách hàng.

- Cung cấp thông tin phản hồi về hiệu quả của quá trình dịch vụ khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm bán hàng và nếu trong cùng ngành nghề vật tư xây dựng là một lợi thế.

- Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng/Trung Cấp.

- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao

- Tư cách đạo đức tốt

- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ

- Thành thạo tin học văn phòng

- Khả năng tổng hợp, phân tích tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: Trên 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SJK

