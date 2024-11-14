Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam

Chăm sóc khách hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số B10, Ngõ 152 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện các khảo sát, đánh giá của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Từ đó, cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan để cải tiến và hoàn thiện hơn
- Theo dõi than phiền của khách hàng qua các kênh để thiết lập cuộc họp với các phòng ban liên quan định kỳ hàng tháng để đánh giá việc giải quyết than phiền của KH
- Tiếp nhận các cuộc gọi và tin nhắn từ khách hàng gửi đến
- Lập báo cáo trình cấp trên về khảo sát khách hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách với sản phẩm và dịch vụ
- Hỗ trợ công việc Kinh doanh hàng hóa, văn bản giấy tờ...
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học bằng cấp chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành khác phù hợp
- Giọng nói: Dễ nghe, không nói giọng địa phương
- Kỹ năng tin học văn phòng, trình bày, thuyết trình
- Kỹ năng giao tiếp để giao tiếp hiệu quả với khách hàng, đồng nghiệp
- Kỹ năng xử lý vấn đề để giải quyết thỏa đáng những khiếu nại, vấn đề khách hàng gặp phải
- Kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp với các bộ phận khác giải quyết vấn đề cho khách và cải thiện chất lượng dịch vụ
- Tính cách hòa đồng và dễ tạo thiện cảm cho người xung quanh
- Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Tổng thu nhập 8-10 triệu
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo luật quy định
- Được thưởng các ngày lễ tết đầy đủ theo chế độ của công ty
- Được đào tạo, hướng dẫn quy trình để thực hiện tốt công việc
- Đánh giá, xem xét tăng lương định kỳ hàng năm. Những trường hợp đặc biệt có thể xem xét tăng lương trước thời hạn
- Làm việc giờ Hành chính (8h-12h / 13h30-17h30) thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 cuối tháng tại Văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 51 tổ dân phố Đông Ngạc 7, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-cham-soc-khach-hang-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job249410
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HK Bluefin
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH HK Bluefin
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 15 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PURIGENE
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 7 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PURIGENE
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đắk Lắk Vĩnh Phúc Hải Phòng Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 3 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIVUCA
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH VIVUCA
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 19 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VTTECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VTTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HK Bluefin
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH HK Bluefin
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 15 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PURIGENE
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 7 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PURIGENE
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đắk Lắk Vĩnh Phúc Hải Phòng Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 3 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIVUCA
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH VIVUCA
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất