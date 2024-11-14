Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số B10, Ngõ 152 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện các khảo sát, đánh giá của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Từ đó, cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan để cải tiến và hoàn thiện hơn

- Theo dõi than phiền của khách hàng qua các kênh để thiết lập cuộc họp với các phòng ban liên quan định kỳ hàng tháng để đánh giá việc giải quyết than phiền của KH

- Tiếp nhận các cuộc gọi và tin nhắn từ khách hàng gửi đến

- Lập báo cáo trình cấp trên về khảo sát khách hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách với sản phẩm và dịch vụ

- Hỗ trợ công việc Kinh doanh hàng hóa, văn bản giấy tờ...

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học bằng cấp chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành khác phù hợp

- Giọng nói: Dễ nghe, không nói giọng địa phương

- Kỹ năng tin học văn phòng, trình bày, thuyết trình

- Kỹ năng giao tiếp để giao tiếp hiệu quả với khách hàng, đồng nghiệp

- Kỹ năng xử lý vấn đề để giải quyết thỏa đáng những khiếu nại, vấn đề khách hàng gặp phải

- Kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp với các bộ phận khác giải quyết vấn đề cho khách và cải thiện chất lượng dịch vụ

- Tính cách hòa đồng và dễ tạo thiện cảm cho người xung quanh

- Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Tổng thu nhập 8-10 triệu

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo luật quy định

- Được thưởng các ngày lễ tết đầy đủ theo chế độ của công ty

- Được đào tạo, hướng dẫn quy trình để thực hiện tốt công việc

- Đánh giá, xem xét tăng lương định kỳ hàng năm. Những trường hợp đặc biệt có thể xem xét tăng lương trước thời hạn

- Làm việc giờ Hành chính (8h-12h / 13h30-17h30) thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 cuối tháng tại Văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam

