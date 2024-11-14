Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 87 Đại La, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Trả lời Fanpage 10 Education và Đài Tin Học; Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc các học viên đang học tập tại 10 Education để học viên được nhận những dịch vụ học tập tốt nhất.

Quản lý tiến độ học tập của các lớp học SAT và Tin học văn phòng, theo dõi và báo cáo tình hình học tập, kết quả thi của học viên.

Ghi nhận ý kiến từ học viên để nghiên cứu, đưa ra các giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Tiếp nhận và xử lý các tài liệu, công văn, chuẩn bị hậu cần cho các lớp học.

Các công việc khác phát sinh trong quá trình quản lý và chăm sóc học viên.

Ca sáng: 8h – 12h

Ca chiều: 13h – 17h

Ca tối: 17h30 – 21h30

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc sinh viên năm cuối có thể làm fulltime

Khả năng sử dụng tốt các công cụ Tin học văn phòng (Word, Excel, Google Drive, Google Docs, Google Sheet,…), có laptop cá nhân.

Khả năng tự học, tự nghiên cứu tốt.

Có khả năng giao tiếp tốt, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với học viên.

Tư duy logic, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.5 triệu lương cứng + hoa hồng theo doanh số

Hỗ trợ dấu mộc đối với ứng viên đang trong kì thực tập

Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương

Thưởng lễ tết và các dịp trong năm

Xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực và thời gian gắn bó;

Quyền lợi đóng bảo hiểm theo quy định

Nhận các chương trình ưu đãi dành riêng cho nhân viên khi đến các cơ sở trực thuộc 10 Group

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

