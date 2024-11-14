Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 562 Cộng Hòa - P.13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.

Trả lời các câu hỏi, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và báo cáo cho cấp trên.

Xử lý các khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cập nhật thông tin khách hàng và quản lý dữ liệu khách hàng.

Tham gia các hoạt động chăm sóc khách hàng khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc.

Tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng sử dụng máy tính thành thạo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng trong ngành thẩm mỹ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8,000,000 đến 10,000,000

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC

