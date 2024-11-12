Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Bảo Hiểm AIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Trần Thái Tông, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tiếp nhận thư từ, cuộc gọi và chuyển tiếp đến các phòng ban liên quan.

- Nhận điện thoại, trả lời thắc mắc khách hàng

- Quản lý file hồ sơ sử lý yêu cầu của khách hàng

- Quản lý, trang bị văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng cho công ty.

- Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên.

- Chấm công tính lương cho cán bộ công nhân viên.

- Theo dõi, quản lý, cập nhật hồ sơ khách hàng

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí công việc liên quan lĩnh chăm sóc khách hàng

- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

- Là người có tính kỷ luật, cẩn thận, biết sắp xếp công việc và xây dựng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Biết sử dụng máy tính thành thạo.

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt , quản lý thời gian giao tiếp tốt.

Tại Công Ty Bảo Hiểm AIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chương trình thưởng thành tích xuất sắc trong công việc.

- Các khoản thưởng Lễ, Tết.

- Các khoản thưởng và vinh danh cho hoạt động cải tiến sáng tạo và ý tưởng đột phá.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành.

- Chế độ nghỉ phép tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

- Được hưởng tháng lương 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy chế Công ty.

- Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế công ty.

- Một số quyền lợi hấp dẫn khác sẽ trao đổi trong lúc tham gia phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Bảo Hiểm AIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin