Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CTY TNHH KHÔNG HẢI VẬN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CTY TNHH KHÔNG HẢI VẬN
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CTY TNHH KHÔNG HẢI VẬN

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CTY TNHH KHÔNG HẢI VẬN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Cland, 81 Lê Đức Thọ , Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc các lô hàng xuất, hàng nhập ( air/sea/truck/rail), hàng chỉ định và hàng free-hand.
Làm chứng từ hàng xuất (B/L, AWB, Manifest, Debit Note...) trên phầm mềm của công ty.
Lấy booking (online) từ hãng tàu, hãng hàng không.
Theo dõi lô hàng và chăm sóc khách hàng.
Chăm sóc khách hàng đại lý và các nhà cung cấp (hãng hàng không, hãng hàng hải, hãng chuyển phát nhanh) để tìm kiếm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Chủ động đề xuất các yêu cầu về chứng từ, quy trình và cải tiến dịch vụ sao cho tốt nhất đến khách hàng.
Chủ động kêu gọi và phát triển nguồn hàng từ các đối tác, đại lý để gia tăng lượng hàng/doanh lợi cho hàng xuất chỉ định.
Đảm bảo target đưa ra hàng năm của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi: 25 – 35
Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học chuyên ngành về Xuất nhập khẩu, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Ngoại Ngữ hoặc có liên quan.
Có kinh nghiệm về ngành Logistics/Forwarder.
Ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Khả năng nói viết tiếng Anh lưu loát. Ưu tiên biết tiếng Hoa.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Khả năng làm việc và tổ chức đội nhóm.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, nhanh nhẹn, năng động và có trách nhiệm trong công việc.
Chịu được áp lực công việc.

Tại CTY TNHH KHÔNG HẢI VẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, theo thỏa thuận.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao Động Việt Nam.
Có chế độ và chính sách tốt để khuyến khích nhân viên thăng tiến.
Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.
Công tác nước ngoài, du lịch trong nước.
Xét tăng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH KHÔNG HẢI VẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH KHÔNG HẢI VẬN

CTY TNHH KHÔNG HẢI VẬN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 Đống Đa, P2, Q Tân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

