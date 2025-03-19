Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CTY TNHH KHÔNG HẢI VẬN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Cland, 81 Lê Đức Thọ , Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chăm sóc các lô hàng xuất, hàng nhập ( air/sea/truck/rail), hàng chỉ định và hàng free-hand.

Làm chứng từ hàng xuất (B/L, AWB, Manifest, Debit Note...) trên phầm mềm của công ty.

Lấy booking (online) từ hãng tàu, hãng hàng không.

Theo dõi lô hàng và chăm sóc khách hàng.

Chăm sóc khách hàng đại lý và các nhà cung cấp (hãng hàng không, hãng hàng hải, hãng chuyển phát nhanh) để tìm kiếm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Chủ động đề xuất các yêu cầu về chứng từ, quy trình và cải tiến dịch vụ sao cho tốt nhất đến khách hàng.

Chủ động kêu gọi và phát triển nguồn hàng từ các đối tác, đại lý để gia tăng lượng hàng/doanh lợi cho hàng xuất chỉ định.

Đảm bảo target đưa ra hàng năm của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, tuổi: 25 – 35

Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học chuyên ngành về Xuất nhập khẩu, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Ngoại Ngữ hoặc có liên quan.

Có kinh nghiệm về ngành Logistics/Forwarder.

Ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Khả năng nói viết tiếng Anh lưu loát. Ưu tiên biết tiếng Hoa.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Khả năng làm việc và tổ chức đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, nhanh nhẹn, năng động và có trách nhiệm trong công việc.

Chịu được áp lực công việc.

Được Hưởng

Lương thưởng hấp dẫn, theo thỏa thuận.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao Động Việt Nam.

Có chế độ và chính sách tốt để khuyến khích nhân viên thăng tiến.

Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.

Công tác nước ngoài, du lịch trong nước.

Xét tăng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển

