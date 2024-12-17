Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhomes Landmark, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tư vấn và nhận thông tin khách hàng qua các kênh điện thoại – email và zalo của công ty.

Nhận thông tin chuyến đi của khách hàng và kiểm tra thông tin chuyến đi hợp lệ theo sản phẩm của công ty.

Trực hotline đặt bàn ăn cho khách hàng kí hợp đồng và gửi mail, tin nhắn kích hoạt khi khách kí Hợp đồng.

Gửi thông tin chuyến đi và tư vấn cho khách hàng.

Xử lý khiếu nại (nếu có).

Tiếp nhận khiếu nại, phối hợp với các bộ phận liên quan và đưa ra những định hướng xử lý, giải quyết khiếu nại của khách hàng thông qua Hotline, Email công ty.

Tương tác phản hồi về thông tin khách hàng trong công ty.

Làm báo cáo hàng tuần về tình trạng khách hàng.

Đề xuất chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên.

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên tại vị trí CSKH.

Khả năng chịu áp lực cao. Khéo léo, xử lý tình huống linh hoạt.

Thành thạo tin học văn phòng.

Hiểu biết về ngành du lịch là một lợi thế.

Không nói ngọng, tiếng địa phương.

Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 7,000,000 – 8,000,000vnđ

Thưởng theo Kết quả hoạt động của cty

Cơ hội được đào tạo, học tập nâng cao trình độ

Teambulding, YEP, quà tặng: Sinh nhật, hiếu hỉ...và nhiều chính sách đãi ngộ khác

Nhận các phần quà đặc biệt nhân dịp sinh nhật, hiếu hỉ và nhiều chính sách đãi ngộ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

