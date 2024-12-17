Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Địa điểm làm việc tại cơ sở Tòa nhà D - Head, 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Giải đáp, tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng qua điện thoại cho mạng di động Vinaphone, tổng đài nhà mạng Vinaphone

- Xử lý thuê bao cho khách hàng khi lỗi sóng, lỗi sim, chặn cuộc gọi, mở cuộc gọi, mất kết nối, truy cập mạng internet,....

- Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, phản ánh của KH

- Địa điểm:

+ Phỏng vấn tại: Lầu 2, P211 Tòa nhà Kasati, 270A Lý Thường Kiệt (cuối hẻm 354 Lý Thường Kiệt), P.14, Quận 10, HCM

+ Làm việc tại cơ sở: Tòa nhà D-Head, 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, HCM

Yêu Cầu Công Việc

- Biết sử dụng vi tính văn phòng cơ bản.

- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, trung thực.

- Không yêu cầu ngoại hình.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Ưu tiên những bạn là sinh viên làm thêm, sinh viên mới ra trường, nhân viên full time

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ: 6.2 triệu - 12 triệu/tháng (Cơ bản + Hoa hồng+ thưởng top+ tăng cường)

- Thu nhập không giới hạn bởi:

+ Được phép tăng ca thêm thu nhập.

+ Bán hàng được chiếc khấu, không áp doanh thu

+ Thưởng Top

- Tiền thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Được ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, chế độ nghỉ lễ, phép theo Luật lao động.

- 100.000 đồng/ngày học nghiệp vụ cho người chưa có kinh nghiệm.

+ Nhân viên được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chăm sóc khách hàng trong thời gian 02 TUẦN,

+ Hỗ trợ tiền học nghiệp vụ sau khi ra nhận việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO

