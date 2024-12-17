Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Địa điểm làm việc tại cơ sở Tòa nhà D

- Head, 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Giải đáp, tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng qua điện thoại cho mạng di động Vinaphone, tổng đài nhà mạng Vinaphone
- Xử lý thuê bao cho khách hàng khi lỗi sóng, lỗi sim, chặn cuộc gọi, mở cuộc gọi, mất kết nối, truy cập mạng internet,....
- Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, phản ánh của KH
- Địa điểm:
+ Phỏng vấn tại: Lầu 2, P211 Tòa nhà Kasati, 270A Lý Thường Kiệt (cuối hẻm 354 Lý Thường Kiệt), P.14, Quận 10, HCM
+ Làm việc tại cơ sở: Tòa nhà D-Head, 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, HCM

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng vi tính văn phòng cơ bản.
- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, trung thực.
- Không yêu cầu ngoại hình.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Ưu tiên những bạn là sinh viên làm thêm, sinh viên mới ra trường, nhân viên full time

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ: 6.2 triệu - 12 triệu/tháng (Cơ bản + Hoa hồng+ thưởng top+ tăng cường)
- Thu nhập không giới hạn bởi:
+ Được phép tăng ca thêm thu nhập.
+ Bán hàng được chiếc khấu, không áp doanh thu
+ Thưởng Top
- Tiền thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty.
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Được ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, chế độ nghỉ lễ, phép theo Luật lao động.
- 100.000 đồng/ngày học nghiệp vụ cho người chưa có kinh nghiệm.
+ Nhân viên được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chăm sóc khách hàng trong thời gian 02 TUẦN,
+ Hỗ trợ tiền học nghiệp vụ sau khi ra nhận việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO

CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

