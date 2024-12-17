Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Viettel Tower số 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm đề xuất, triển khai và thực hiện các công tác về dịch vụ khách hàng, phối hợp với các Phòng/Ban khác thực hiện các mục tiêu của Công ty.

1. Nhiệm vụ chính

- Tiếp nhận và giải quyết các đề nghị của khách hàng

Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm dự án của công ty.

Hỗ trợ, tư vấn khách hàng thực hiện các thủ tục ký Hợp đồng, vay ngân hàng, thủ tục thanh toán, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng, thủ tục ký gửi sản phẩm...

Quản lý thông tin dữ liệu khách hàng: Cập nhật, tổng hợp, theo dõi và lưu trữ thông tin dữ liệu, tình trạng khách hàng từng dự án.

Tiếp nhận và phối hợp với các Phòng/ Bộ phận liên quan để giải quyết các khiếu nại khiếu kiện của khách hàng, đồng thời đề xuất các phương án xử lý phù hợp.

- Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng

Chủ động thiết lập ngân sách, chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ hoặc theo chủ trương của Ban lãnh đạo, duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng theo kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo và đánh giá kết quả, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Soạn thảo các văn bản, thông báo, tờ trình liên quan đến các vấn đề phát sinh từ khách hàng

- Khảo sát đo lường mức độ hài lòng của khách hàng

Thực hiện chương trình khảo sát đo lường mức độ hài lòng của khách hàng. Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện.

Tìm hiểu, thu thập và tổng hợp các thông tin về nhu cầu/mong muốn của khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của Công ty, đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của Công ty.

Tham mưu đóng góp, xây dựng quy định, quy trình liên quan đến hoạt động của Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

2. Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

2. Các nhiệm vụ khác:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nữ, ngoại hình ưa nhìn

- Chấp nhận đi công tác tỉnh (nơi có dự án ở tỉnh).

- Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học

- Kinh nghiệm:

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành bất động sản, tài chính ngân hàng.

Có hiểu biết và kinh nghiệm về tư vấn khách hàng, chăm sóc khách hàng.

- Kỹ năng:

Anh văn Trung cấp.

Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt.

- Chính trực, nhạy bén, linh hoạt, năng động.

- Sáng tạo, đam mê, nhiệt huyết trong công việc

- Chịu áp lực công việc cao, tận tâm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương thoả thuận theo năng lực + phụ cấp cơm trưa + phụ cấp gửi xe.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Chế độ thưởng: Thưởng ngày sinh nhật, Tết Âm lịch, 2/9, Tết Dương lịch, 30/4-1/5, thưởng lương tháng 13.

- Chế độ phúc lợi: Hưởng các chế độ phúc lợi thường niên theo quy định của công ty.

- Ngày nghỉ lễ: Nghỉ đầy đủ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Được hỗ trợ tham gia các khoá đào tạo nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ.

- Cơ hội làm việc trong môi trường tối đa hiệu suất làm việc và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin