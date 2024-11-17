Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy - Nhật Huy Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy - Nhật Huy Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy - Nhật Huy Group
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Chứng từ xuất nhập khẩu

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Đọc được LC, nhận và check LC hoàn thiện bộ chứng từ LC submit Ngân hàng, cũng như các bộ chứng từ theo điều khoản TTR, DP. DA.
Cập nhật số cont/chì và hồ sơ từ bộ phận hải quan và nhà máy để tiến hành gửi SI hoặc submit hệ thống hãng tàu/forwader & check nháp
Liên hệ lấy hoá đơn, debit note làm thanh toán, lấy bill gốc sau khi check
Gửi B/L để request lấy chứng thư, Check nháp, sửa & hoàn thiện chứng thư khử trùng, Lấy hoá đơn khử trùng, thanh toán (nếu có)
Gửi yêu cầu bảo hiểm cho lô hàng, Check nháp chứng thư bảo hiểm, xác nhận và lấy chứng từ gốc, Lấy hoá đơn & làm thanh toán hàng tháng (nếu có)
Khai CO trên phần mềm, Chuẩn bị hồ sơ CO & lên VCCI/bộ Công thương nộp yêu cầu cấp CO & lấy CO gốc (nếu có)
Chứng từ khác: Hoàn thiện các chứng từ khác như MSDS, COA, Undertaking, shipment advice, bill of exchange...theo yêu cầu bộ hồ sơ của khách hàng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 23 tuổi trở lên
Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành liên quan, tiếng Anh đọc viết cơ bản
Từ 1 năm kinh nghiệm tương đương trở lên, Hiểu rõ quy trình xuất nhập khẩu, kiến thức cơ bản về chứng từ thanh toán quốc.
Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm tin học văn phòng cơ bản
Nhiệt tình, cẩn thận, năng động, nhanh nhẹn, có tinh thần làm việc đội nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy - Nhật Huy Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12-15tr/tháng + thưởng
Đầy đủ các chế độ theo quy định
Thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định Tập Đoàn.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy - Nhật Huy Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Hàn Việt Tower, 203 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

