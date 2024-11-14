Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD) làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD) làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD)
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD)

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD)

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Lô XN4

- 3B, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Làm các công việc liên quan đến cơ điện trong nhà máy
Bảo trì bảo dưỡng máy móc, hệ thống điện
Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng phòng kĩ thuật

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam (sinh năm từ 1999 - 1987)
Đã được đào tạo về cơ khí, điện....
Có kinh nghiệm về điện công nghiệp
Nhanh nhẹn, thật thà, chăm chỉ.

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo đầy đủ về sản phẩm, kỹ năng chuyên môn.
Thu nhập: 9.000.000đ – 10.000.000đ
Phụ cấp hằng tháng: Ăn trưa, chuyên cần, xăng xe, nhà ở.
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng
Xét tăng lương vào tháng 4, tháng 10 hằng năm.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT – BHTN, nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước.
Ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương.
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ - tết.
Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD)

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 310, Tầng 3, tòa nhà The Golden Palm, số 21 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

