Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD) làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô XN4 - 3B, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Làm các công việc liên quan đến cơ điện trong nhà máy

Bảo trì bảo dưỡng máy móc, hệ thống điện

Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng phòng kĩ thuật

Nam (sinh năm từ 1999 - 1987)

Đã được đào tạo về cơ khí, điện....

Có kinh nghiệm về điện công nghiệp

Nhanh nhẹn, thật thà, chăm chỉ.

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo đầy đủ về sản phẩm, kỹ năng chuyên môn.

Thu nhập: 9.000.000đ – 10.000.000đ

Phụ cấp hằng tháng: Ăn trưa, chuyên cần, xăng xe, nhà ở.

Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.

Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng

Xét tăng lương vào tháng 4, tháng 10 hằng năm.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT – BHTN, nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước.

Ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương.

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ - tết.

Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hằng năm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.