Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY

Social Content

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 140 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

● Sáng tạo và xây dựng nội dung (bài viết, hình ảnh, video) trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook và các kênh truyền thông khác.
● Lên ý tưởng, kịch bản, viết nội dung cho các chiến dịch quảng cáo, truyền thông của công ty.
● Theo dõi và phân tích hiệu quả nội dung, từ đó đề xuất cải thiện và tối ưu hoá chiến lược nội dung.
● Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai nội dung truyền thông đa kênh.
● Cập nhật các xu hướng mới về nội dung trên mạng xã hội và áp dụng vào công việc.
● Chịu trách nhiệm về nội dung sáng tạo, đảm bảo phù hợp với chiến lược truyền thông và mục tiêu kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Content Media hoặc các công việc liên quan đến sáng tạo nội dung.
● Có khả năng viết lách sáng tạo, lên ý tưởng và chỉnh sửa nội dung phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
● Am hiểu về các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Facebook.
● Có kỹ năng quay dựng video cơ bản là một lợi thế.
● Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Canva, Photoshop là một lợi thế.
● Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
● Đam mê truyền thông và xu hướng phát triển nội dung trên các nền tảng số.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản 8-10M + Thưởng theo KPI.
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
● Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo nội dung.
● Được cung cấp đầy đủ công cụ hỗ trợ công việc.
● Tham gia các hoạt động team building, sự kiện của công ty.
● Làm việc từ thứ 2 - hết thứ 7 hàng tuần từ 8h - 17h30
● Tham gia BHXH, BHYT theo chính sách công ty
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái
● Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY

CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 140 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-content-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job258792
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TeenUp
Tuyển Social Content Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH TeenUp
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet
Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM
Tuyển Social Content TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dapdance
Tuyển Social Content Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dapdance
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam
Tuyển Social Content Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Logo
Tuyển Social Content Công ty Logo làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu
Công ty Logo
Hạn nộp: 13/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TeenUp
Tuyển Social Content Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH TeenUp
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet
Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM
Tuyển Social Content TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN HUYỀN PHÁT
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dapdance
Tuyển Social Content Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dapdance
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam
Tuyển Social Content Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Logo
Tuyển Social Content Công ty Logo làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu
Công ty Logo
Hạn nộp: 13/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM
Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Social Content Công ty Logo làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công ty Logo
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Social Content Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam
4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Content TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu TNHH TM&DV HATHACO VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Content Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty TNHH TeenUp
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm