Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 140 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

● Sáng tạo và xây dựng nội dung (bài viết, hình ảnh, video) trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook và các kênh truyền thông khác.

● Lên ý tưởng, kịch bản, viết nội dung cho các chiến dịch quảng cáo, truyền thông của công ty.

● Theo dõi và phân tích hiệu quả nội dung, từ đó đề xuất cải thiện và tối ưu hoá chiến lược nội dung.

● Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai nội dung truyền thông đa kênh.

● Cập nhật các xu hướng mới về nội dung trên mạng xã hội và áp dụng vào công việc.

● Chịu trách nhiệm về nội dung sáng tạo, đảm bảo phù hợp với chiến lược truyền thông và mục tiêu kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Content Media hoặc các công việc liên quan đến sáng tạo nội dung.

● Có khả năng viết lách sáng tạo, lên ý tưởng và chỉnh sửa nội dung phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

● Am hiểu về các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Facebook.

● Có kỹ năng quay dựng video cơ bản là một lợi thế.

● Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Canva, Photoshop là một lợi thế.

● Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

● Đam mê truyền thông và xu hướng phát triển nội dung trên các nền tảng số.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản 8-10M + Thưởng theo KPI.

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

● Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo nội dung.

● Được cung cấp đầy đủ công cụ hỗ trợ công việc.

● Tham gia các hoạt động team building, sự kiện của công ty.

● Làm việc từ thứ 2 - hết thứ 7 hàng tuần từ 8h - 17h30

● Tham gia BHXH, BHYT theo chính sách công ty

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái

● Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin