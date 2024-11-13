Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 Biên Giang, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chăm sóc khách hàng và quản lý số liệu hàng bảo hành.

Tư vấn và bán hàng qua điện thoại cho các sản phẩm của công ty

Chăm sóc khách hàng sàn TMĐT và các khiếu nại niên quan hàng bảo hành, đơn vị vận chuyển...

Tiếp cận và chăm sóc khách hàng tiềm năng thông qua các cuộc gọi đi

Giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm cho khách hàng

Thực hiện các chiến dịch telesales theo kế hoạch của công ty

Ghi nhận phản hồi của khách hàng và báo cáo cho quản lý

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý báo cáo của công ty

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc chăm sóc khách hàng khi cần thiết

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình và kiên nhẫn

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đạt chỉ tiêu đề ra

Có kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử và các sản phẩm công nghệ là một lợi thế

Biết 1 chút về sàn thương mại đt, biết các kĩ năng văn phòng

Có kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản

Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 7tr-9tr

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm

Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý cho những nhân viên xuất sắc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko

