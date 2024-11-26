Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK06/28, KĐT An Hưng, Đ. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Thiết kế poster, banner, tờ rơi, brochure, bảng hiệu, ấn phẩm truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok...).

Thiết kế các sản phẩm phục vụ marketing: email templates, quảng cáo online/offline,Catalogue,...

Tối ưu hình ảnh và đồ họa cho môi trường online.

Nhận phản hồi và điều chỉnh thiết kế theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, Canva, hoặc các phần mềm tương tự.

Có tư duy thẩm mỹ tốt và khả năng sáng tạo cao.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 -11.000.000 vnđ/tháng +KPI. Thu nhập 10 - 15 triệu

Môi trường làm việc dân chủ, đề cao năng suất làm việc của nhân viên, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty và nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT

