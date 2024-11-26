Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK06/28, KĐT An Hưng, Đ. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thiết kế poster, banner, tờ rơi, brochure, bảng hiệu, ấn phẩm truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok...).
Thiết kế các sản phẩm phục vụ marketing: email templates, quảng cáo online/offline,Catalogue,...
Tối ưu hình ảnh và đồ họa cho môi trường online.
Nhận phản hồi và điều chỉnh thiết kế theo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, Canva, hoặc các phần mềm tương tự.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9.000.000 -11.000.000 vnđ/tháng +KPI. Thu nhập 10 - 15 triệu
Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
Hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty và nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
