Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK06/28, KĐT An Hưng, Đ. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế poster, banner, tờ rơi, brochure, bảng hiệu, ấn phẩm truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok...).
Thiết kế các sản phẩm phục vụ marketing: email templates, quảng cáo online/offline,Catalogue,...
Tối ưu hình ảnh và đồ họa cho môi trường online.
Nhận phản hồi và điều chỉnh thiết kế theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, Canva, hoặc các phần mềm tương tự.
Có tư duy thẩm mỹ tốt và khả năng sáng tạo cao.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 -11.000.000 vnđ/tháng +KPI. Thu nhập 10 - 15 triệu
Môi trường làm việc dân chủ, đề cao năng suất làm việc của nhân viên, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
Hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty và nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK06/28, KĐT An Hưng, Đ. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

