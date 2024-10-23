Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Đường 13, KĐT Tecco Vinh Tân, Phường Vinh Tân, TP Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu vận chuyển từ khách hàng, đối tác. Xác định loại xe, phương tiện phù hợp với yêu cầu vận chuyển. Liên hệ với các đơn vị vận chuyển, chủ xe để sắp xếp lịch trình, tuyến đường vận chuyển. Theo dõi, cập nhật thông tin về tình trạng xe, hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Lập báo cáo, thống kê về hoạt động vận chuyển. Hỗ trợ khách hàng, đối tác trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến vận chuyển. Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tiếp nhận yêu cầu vận chuyển từ khách hàng, đối tác.
Xác định loại xe, phương tiện phù hợp với yêu cầu vận chuyển.
Liên hệ với các đơn vị vận chuyển, chủ xe để sắp xếp lịch trình, tuyến đường vận chuyển.
Theo dõi, cập nhật thông tin về tình trạng xe, hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển.
Lập báo cáo, thống kê về hoạt động vận chuyển.
Hỗ trợ khách hàng, đối tác trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến vận chuyển.
Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững kiến thức về vận tải, logistics. Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt. Nắm vững kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm văn phòng. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nhanh nhẹn, linh hoạt, chịu được áp lực công việc.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững kiến thức về vận tải, logistics.
Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Nắm vững kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com

Công ty Cổ phần Công nghệ Ghephang.com

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 117 Phan Đình Phùng, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

