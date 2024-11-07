Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Dựng các clip Tiktok theo kịch bản cho hệ thống kênh Tài Chính
Tìm kiếm hình ảnh, âm thanh, source video có sẵn và edit video dựa trên content
Xây dựng các clip quảng cáo, clip viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm, đóng góp ý kiến xây dựng nội dung các clip để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh
Tham gia xây dựng kênh Tiktok, Youtube của công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm edit video, ưu tiên edit tiktok, FB reels, short video
Có kinh nghiệm edit video ngoại cảnh, nông sản
Am hiểu chính sách hoạt động, các tạo trend của nền tảng tiktok
Sử dụng tốt Adobe premiere pro, Capcut, cơ bản một vài phần mềm PTS, AI
Năng động, sáng tạo, nắm bắt trends.
Quản lý thời gian công việc hiệu quả
Có tinh thần trách nhiệm
Kỹ năng teamwork
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10.000.000 - 15.000.000 (Có thể deal cao hơn theo năng lực)
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - sáng thứ 7 (sáng 8h30 - 12h00, chiều 13h30 - 18h00)
Nghỉ các ngày lễ, tết trong năm theo quy định;
Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức ngành-nghề
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT
