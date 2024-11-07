Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Dựng các clip Tiktok theo kịch bản cho hệ thống kênh Tài Chính

Tìm kiếm hình ảnh, âm thanh, source video có sẵn và edit video dựa trên content

Xây dựng các clip quảng cáo, clip viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm, đóng góp ý kiến xây dựng nội dung các clip để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh

Tham gia xây dựng kênh Tiktok, Youtube của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm edit video, ưu tiên edit tiktok, FB reels, short video

Có kinh nghiệm edit video ngoại cảnh, nông sản

Am hiểu chính sách hoạt động, các tạo trend của nền tảng tiktok

Sử dụng tốt Adobe premiere pro, Capcut, cơ bản một vài phần mềm PTS, AI

Năng động, sáng tạo, nắm bắt trends.

Quản lý thời gian công việc hiệu quả

Có tinh thần trách nhiệm

Kỹ năng teamwork

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 - 15.000.000 (Có thể deal cao hơn theo năng lực)

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - sáng thứ 7 (sáng 8h30 - 12h00, chiều 13h30 - 18h00)

Nghỉ các ngày lễ, tết trong năm theo quy định;

Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức ngành-nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin