Tuyển Photographer/Video Editor Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 2 người
Kinh nghiệm Dưới 1 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa New Skyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Lên ý tưởng và làm video quảng cáo Game mobile (game 2D);

Cắt ghép các video giới thiệu game, trailer game, các video phục vụ cho team Marketing,...

Các công việc khác được Leader phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Làm việc Full time;

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên, các bạn có kinh nghiệm trong mảng game mobile/ app là điểm cộng;

Sử dụng thành thạo công cụ Adobe Premiere, After Effect...;

Có kỹ năng về Motion Graphic/ 2D Animation;

Vui vẻ, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, ham học hỏi...

Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi thêm link Portfolio để chúng tôi có thể đánh giá được chính xác hơn năng lực của các bạn.

Quyền Lợi

Thu nhập up to 15.000.000đ (Thương lượng theo năng lực);

Phụ cấp ăn trưa + thưởng chuyên cần lên đến 1.000.000 VNĐ;

Phụ cấp gửi xe đầy đủ;

Thưởng dự án, thưởng lễ Tết...;

Chia sẻ lợi nhuận dự án;

Review lương 6 tháng/ lần;

Chế độ BHXH đầy đủ;

Hưởng các quyền lợi sinh nhật, nghỉ phép hàng năm;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Trà, cafe miễn phí,...;

Được tham gia Teambuilding/Du lịch hàng năm và nhiều hoạt động khác;

Được làm việc trong môi trường công ty công nghệ năng động, trẻ trung và luôn luôn cải tiến, học hỏi, chia sẻ những cái mới.

Cách Thức Ứng Tuyển

