Tuyển Photographer/Video Editor SẮC ĐẸP Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

SẮC ĐẸP Á ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
SẮC ĐẸP Á ĐÔNG

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại SẮC ĐẸP Á ĐÔNG

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Văn phòng Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Sử dụngmáy móc ( các công cụ, phần mềm) bỏ đi những đoạn phim không cần thiết và nối ghép những mảnh khác nhau
Phối hợp với phòng nội dung/đối tác sản xuất video TVC/Quảng cáo cho các sản phẩm/dịch vụ của Công ty.
Dựng video theo yêu cầu.
Đáp ứng đúng deadline theo kế hoạch, yêu cầu của Công ty.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của cấp quản lý.
Báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất với cấp trên

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, truyền hình hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về dựng phim.
Ưu tiên mạnh về thời trang, Phòng khám, Spa, thẩm mỹ làm đẹp
Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, có kiến thức tốt về Adobe After Effect. Biết sử dụng phần mềm Ediusvà một số phần mềm hỗ trợ khác.
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay dựng.

Tại SẮC ĐẸP Á ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp ăn + Vé xe + Thưởng KPI + Thưởng khác nếu có
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Công ty cấp máy tính, CCDC làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SẮC ĐẸP Á ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SẮC ĐẸP Á ĐÔNG

SẮC ĐẸP Á ĐÔNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 92 (tầng 2), Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

