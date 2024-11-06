Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1 - A Mễ Trì Plaza, Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sản phẩm tham khảo tại kênh youtube: Daily Dose Of Internet

Daily Dose Of Internet

Phối hợp với các bên liên quan trong quá trình hậu kỳ sản phẩm

Lên ý tưởng và dựng sản phẩm từ kho dữ liệu của công ty

Hỗ trợ xây dựng ý tưởng và thiết kế thumbnail

Thực hiện các công việc khác của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về chuyên môn

Độ tuổi: 1997 - 2002. Từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kiến thức, kỹ năng về văn hóa phương Tây là lợi thế

Sử dụng thành thạo phần mềm dựng phim, chỉnh sửa hình ảnh: Pre, Ae, Ps,..

Có khả năng khái quát hóa, sắp xếp công việc

Tiếng anh thành thạo

Về thái độ

Thái độ cầu thị, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, bám sát mục tiêu

Vui vẻ, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000 VND (thỏa thuận theo năng lực) + phụ cấp (ăn ca, đi lại) + Thưởng

Cơ chế lương, thưởng, đánh giá KPIs rõ ràng; xét tăng lương theo năng lực định kỳ theo các đợt trong năm

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, Phép năm, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty

Được cấp thiết bị làm việc

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp , sáng tạo, trẻ trung với những nhân tố 9x đầy năng lượng

Được đào tạo, tham gia các buổi training chuyên môn, workshop nâng cao năng lực, kiến thức, cơ hội phát triển, tăng cấp bậc thường niên

Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng tháng, hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin