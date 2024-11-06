Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIFE
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CT1
- A Mễ Trì Plaza, Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Sản phẩm tham khảo tại kênh youtube: Daily Dose Of Internet
Daily Dose Of Internet
Phối hợp với các bên liên quan trong quá trình hậu kỳ sản phẩm
Lên ý tưởng và dựng sản phẩm từ kho dữ liệu của công ty
Hỗ trợ xây dựng ý tưởng và thiết kế thumbnail
Thực hiện các công việc khác của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Về chuyên môn
Độ tuổi: 1997 - 2002. Từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức, kỹ năng về văn hóa phương Tây là lợi thế
Sử dụng thành thạo phần mềm dựng phim, chỉnh sửa hình ảnh: Pre, Ae, Ps,..
Có khả năng khái quát hóa, sắp xếp công việc
Tiếng anh thành thạo
Về thái độ
Thái độ cầu thị, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, bám sát mục tiêu
Vui vẻ, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm
Độ tuổi: 1997 - 2002. Từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức, kỹ năng về văn hóa phương Tây là lợi thế
Sử dụng thành thạo phần mềm dựng phim, chỉnh sửa hình ảnh: Pre, Ae, Ps,..
Có khả năng khái quát hóa, sắp xếp công việc
Tiếng anh thành thạo
Về thái độ
Thái độ cầu thị, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, bám sát mục tiêu
Vui vẻ, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIFE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000 VND (thỏa thuận theo năng lực) + phụ cấp (ăn ca, đi lại) + Thưởng
Cơ chế lương, thưởng, đánh giá KPIs rõ ràng; xét tăng lương theo năng lực định kỳ theo các đợt trong năm
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, Phép năm, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty
Được cấp thiết bị làm việc
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp , sáng tạo, trẻ trung với những nhân tố 9x đầy năng lượng
Được đào tạo, tham gia các buổi training chuyên môn, workshop nâng cao năng lực, kiến thức, cơ hội phát triển, tăng cấp bậc thường niên
Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng tháng, hàng năm
Cơ chế lương, thưởng, đánh giá KPIs rõ ràng; xét tăng lương theo năng lực định kỳ theo các đợt trong năm
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, Phép năm, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty
Được cấp thiết bị làm việc
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp , sáng tạo, trẻ trung với những nhân tố 9x đầy năng lượng
Được đào tạo, tham gia các buổi training chuyên môn, workshop nâng cao năng lực, kiến thức, cơ hội phát triển, tăng cấp bậc thường niên
Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng tháng, hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI